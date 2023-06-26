Вбивство Катерини Гандзюк: батько активістки прокоментував, чи задоволений рішенням суду

На думку чоловіка, участь у вбивстві активістки могли брати також і "правоохоронці".

Батько Катерини Гандзюк відреагував на вирок суду щодо покарання організатора та замовника вбивства доньки. Чоловік задоволений вироком і радіє, що судовий процес нарешті завершився.

Про це він розповів в рамках єдиного телемарафону.

“Я задоволений вироком. Нарешті закінчився судовий процес. Завдяки кропіткій роботі прокуратури, завдяки роботі суду, який дуже справедливо, на мій погляд, віднісся до всіх фактів, завдяки великій кількості небайдужих людей в Україні і в світі, очевидно, вперше в історії України замовники та організатори замовного вбивства отримали свої терміни. Але з іншої сторони, двоякі почуття, тому що залишилася непокараною велика кількість людей, якщо можна вважати їх людьми, які брали участь у процесі”, - розповів Віктор Гандзюк.

Він також додав, що участь у вбивстві Катерини могли брати і “перевертні” в погонах, і “холуї”, які прислужували цим людям.

“Це співробітники поліції, які приховували факти, низка людей, про яких ми неодноразово говорили, які якоюсь мірою дотичні до цього злочину”, - підкреслив батько жінки.

Вирок у справі Катерини Гандзюк: рішення суду зустріли оплесками, чи задоволені рідні

Нагадаємо, що Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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