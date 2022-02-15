Вбивство кримінального авторитета в Яремчі: з'явились фото зі стоматології, де розстріляли клієнта

Вбивство кримінального авторитета в Яремчі: з'явились фото зі стоматології, де розстріляли клієнта

Кілер декілька разів вистрілив у груди пацієнта стоматології.

В Яремче під час прийому в стоматолога вбили 42-річного мешканця Івано-Франківська, відомого місцевого кримінального авторитета. За фактом злочину поліція розпочала кримінальне провадження та намагається знайти кілера.

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У пресслужбі поліції області розповіли деталі вбивства.

"14 лютого о 18:45 до поліції Івано-Франківської області надійшло повідомлення про вбивство. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили: близько 18:30 год. до стоматологічного кабінету, який розташований у м. Яремче, забіг невідомий чоловік та здійснив кілька пострілів з пістолета у груди пацієнта стоматології. Після того зловмисник утік, а потерпілий від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Очевидець вбивства не постраждав. Загиблим же виявився 42-річний мешканець Івано-Франківська, за даними місцевих ЗМІ, - "відомий у кримінальних колах" Ігор Д. на прізвисько Сухий.

За фактом вбивства слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці події працювали оперативні працівники, криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група обласної поліції для з’ясування обставин злочину та пошуку причетних осіб.

З місця події криміналісти вилучили декілька речових доказів. Зловмисника розшукують на усій території області.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, про вбивство до поліції о 18:45 заявив лікар-стоматолог. Він розповів, що до приміщення кабінету забіг невідомий та розстріляв пацієнта. Після злочину кілер втік.

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