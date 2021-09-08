До останнього захищала маму: стали відомі нові деталі вбивства жінки і її 13-річної доньки у Житомирі

До останнього захищала маму: стали відомі нові деталі вбивства жінки і її 13-річної доньки у Житомирі

Підозрюваний стверджує, що дівчина перша вдарила його ножем.

У Житомирі 36-річна Марина Сасюк і її 13-річна дочка Христина загинули від рук грабіжника у власній квартирі. Як стало відомо, раніше вони пережили страшну трагедію - у них на очах застрелилася близька людина. Дівчина боялася ще раз побачити чиюсь загибель.

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Про це розповідає OBOZREVATEL.

Мати з донькою жили у власній квартирі у 5-поверхівці на вулиці Степана Бандери. Марина раніше працювала на радіо, потім у неї з'явився невеликий бізнесє Родина жила забезпечено. За словами сусідів, на очах у доньки та дружини застрелився їхній батько і чоловік.

"Що стало причиною – ніхто не знає. Ми намагалися не розпитувати, не зачіпати цю тему. Але люди говорили, що Христинка дуже боялася пережити подібне ще раз. Дуже боялася втратити маму, але в підсумку вони загинули в один день. Це якась диявольська містика", – розповів чоловік.

4 вересня рятувальники приїхали гасити пожежу у квартирі Марини та Христини. Там виявили їхні тіла без ознак життя. Спочатку думали, що жінки вчаділи, але слідчі виявили на їхніх тілах множинні ножові поранення. Також стало відомо, що з квартири родини зникли цінні речі. Тож пожежу кваліфікували як намагання приховати подвійне вбивство.

Для розшуку вбивці були залучені поліцейські трьох областей. Вже наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний житель Житомира, який раніше не мав проблем із законом. Чоловік встиг втекти за 100 км від місця злочину.

За інформацією поліції, у чоловіка вилучили неспростовні докази, які свідчать про його причетність до вбивства жінки та її доньки. Також чоловік визнав свою провину.

За попередньою інформацією, хлопець напередодні програвся. В кафе він, нібито, і помітив Марину Сасюк, яка відпочивала з подругами. Потім простежив за нею до її будинку, а вранці проник у квартиру, щоб пограбувати.

"Я не був з ними знайомий. Був варіант, що там можуть бути відчинені двері. Я хотів винести коштовності. Наскільки мені було відомо, там була тільки одна п'яна жінка, а виявилося – їх дві", - сказав підозрюваний під час судового засідання.

Також він повідомив, що дівчинка першою вдарила його ножем у спину. Цю інформацію частково підтверджують джерела в поліції, але з уточненням.

"Поки що є інформація, що дівчинка спробувала захистити себе і свою маму, тому схопилася за ніж. Але сили були нерівні", – коментує джерело у поліції.

Підозрюваного відправили до СІЗО на 60 днів. Якщо його провина буде доведена, то, за ґратами він може провести решту свого життя.

Нагадаємо, що у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Слідчі кажуть: він підпалив квартиру, щоб приховати розправу над родиною. Щойно загасили вогонь, в оселі знайшли зарізаними матір і її доньку-підлітка.

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