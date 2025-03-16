Вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула: підозрюваному обрали запобіжний захід (фото)

Підозрюваному у вбивстві громадського діяча з Одеси Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Затриманому Сергію Шалаєву вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу: п. 11 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство, вчинене на замовлення та ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю без передбаченого законом дозволу.

Засідання частково проводили в закритому форматі за клопотанням прокурора. Це клопотання підтримав захист та сам підозрюваний.

Зауважимо, що на засіданні підозрюваний Шалаєв був у бронежилеті та касці. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше виявилося, що 47-річний Сергій Шалаєв – старший лейтенант ЗСУ, служив в одеській 28-й бригаді ім. Лицарів Зимового походу.

Нагадаємо, в центрі Одеси 14 березня чоловік застрелив громадського активіста і волонтера Дем’яна Ганула.

Пізніше голова МВС Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано.

ТСН зібрав все, що відомо про резонансне вбивство і хто такий Дем’ян Ганул.

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