Застрелили в будівлі управління поліції: правоохоронці розшукують вбивцю патрульного та свідків події (відео)

Застрелили в будівлі управління поліції: правоохоронці розшукують вбивцю патрульного та свідків події (відео)

24-річний патрульний був застрелений на місці чергування.

У Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Він перебував у адмінбудівлі на чергуванні.

Зараз правоохоронці розшукують вбивцю поліцейського та з'ясовують обставини події. Про це ТСН.ua повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Сьогодні, 16 листопада, в місті Рубіжне Луганської області в адміністративній будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції, вранці було виявлено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та тілесними ушкодженнями.

"Наразі на місці події перебуває керівництво прокуратури, Головного управління Національної поліції та Управління патрульної поліції, працюють співробітники слідчо-оперативної групи ГУНП, кінологи, експерти-криміналісти, працівники внутрішньої безпеки та спеціальних підрозділів. Місце події перебуває під охороною спецпризначенців. За попередньою інформацію, під час огляду місця події було виявлено відсутність вогнепальної табельної зброї загиблого поліцейського", - повідомила Тетяна Погукай.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває проведення невідкладних та першочергових слідчих дій та оперативних заходів.

"Встановлюються усі обставини події. На території міста введено поліцейську операцію. Звертаємось до громадян з проханням, якщо Ви володієте будь-якою інформацією щодо цієї події, зателефонуйте на "102" або 066-019-16-19. Конфіденційність гарантуємо", - зазначила речниця поліції.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, куля потрапила в область шиї патрульного. Наразі експертиза встановлює, чи був постріл зроблений із табельної зброї патрульного чи іншої зброї. Час смерті правоохоронця поки невідомий.

24-річний Олександр Фахруддінов служив у патрульній поліції з 2017 року.

У Луганській області вбили патрульного: поліція оголосила план "Перехоплення"

Нагадаємо, що місті Рубіжне Луганської області виявили тіло співробітника патрульною поліції зі слідами насильницької смерті.

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