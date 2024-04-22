Вбивство поліцейського на Вінниччині: Клименко повідомив, що перевозили в авто нападники

Зокрема, вилучено пістолет, з якого було вбито копа.

Двоє військовослужбовців, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області вночі 20 квітня, перевозили у своєму автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули у водойму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Перевозили (нападники - Ред.) боєприпаси, гранати. Вони вже сказали, де перебувають скинуті в водоймище гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. Все буде долучено до матеріалів кримінального провадження", - розповів очільник МВС.

Він зауважив, що стрільцям вже вручили підозру. Сьогодні, 22 квітня, їм оберуть запобіжний захід. Клименко зауважив, що мотив встановить слідство.

Як повідомлялося, сьогодні нападникам-військовим було повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя правоохоронців, а також у дизертирстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, під час комендантської години вночі 20 квітня у Гайсинському районі, Вінницької області, невідомі розстріляли поліцейських. Один правоохоронець загинув, а інший - отримав поранення. Інцидент стався, коли правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів. Нападників затримали напередодні, 21 квітня.

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