Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападники мали при собі 100 гранат та 25 тисяч набоїв

Зброю знайшли у водоймі, куди її викинули обвинувачені.

Правоохоронці під час пошуків знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліціянтів на Вінниччині.

Про це в етері КИЇВ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

"У водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них, та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5.45", - розповів Рихлюк.

Він заявив, що наразі це попередні дані, оскільки слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно.

За даними прокурора, зловмисники зазначили, що ці боєприпаси вони перевозили у свій будинок у Вінницькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваних у нападі на поліцейських затримали на Одещині.

Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині попрощались із загиблим патрульним Максимом Зарецьким.

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