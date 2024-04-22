Вбивство поліцейського на Вінниччині: старшого нападника-військового відправили під варту

За словами старшого нападника, стріляв у поліцейських син, другий підозрюваний.
У понеділок, 22 квітня, одному з підозрюваних у вбивстві поліцейського на Вінниччині Валерію Василаку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
На суді чоловік розкаюється і заявив, щоб "поміняв своє життя на життя поліцейського".
"Не розумію, як так сталося. Якби можна було все повернути, я б поміняв своє життя на життя поліцейського, скільки мені тут залишилося", - сказав Василаке.
За його словами, стріляв у поліцейських син, другий підозрюваний у вбивсті правоохоронця.
"Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив", - заявив Валерій та додав, що зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Продавати її нібито не планували.
Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня близько 02:00 у Вінницькій області двоє чоловіків у військовій формі розстріляли поліцейських - один загинув. Інший - отримав поранення. Нападники втекли, а 22 квітня їх затримали в Одеській області.
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