Вбивство поліцейського на Вінниччині: у ЗСУ розповіли про нападників-військових

У ЗСУ вислови співчуття з приводу загибелі поліцейського.
Підозрювані у вбивстві поліцейського у Вінницькій області цієї ночі - військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутні війська.
Про це повідомив Офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.
"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України", - наголосили у ЗСУ.
Командування наголошує, що надасть максимальне сприяння "у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського".
Також у ЗСУ вислови співчуття з приводу загибелі поліцейського Максима Зарецького. Вбивство поліцейського називають "непоправною втратою".