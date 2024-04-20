Вбивство поліцейського на Вінниччині: у ЗСУ розповіли про нападників-військових

У ЗСУ вислови співчуття з приводу загибелі поліцейського.

Підозрювані у вбивстві поліцейського у Вінницькій області цієї ночі - військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутні війська.

Про це повідомив Офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України", - наголосили у ЗСУ.

Командування наголошує, що надасть максимальне сприяння "у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського".

Також у ЗСУ вислови співчуття з приводу загибелі поліцейського Максима Зарецького. Вбивство поліцейського називають "непоправною втратою".