Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом затриманим юнакам повідомили про підозру

Вбивство поліцейського у Чернігові: чотирьом затриманим юнакам повідомили про підозру

З чотирьох затриманих — троє неповнолітні.

Сьогодні, 3 жовтня, у Чернігові чотирьом затриманим молодикам повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Про це розповів керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, інформує "Суспільне".

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З чотирьох затриманих — троє неповнолітні.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", — зазначив Герасименко.

Нагадаємо, що у Чернігові молодики вбили правоохоронця та побили його колегу через конфлікт, який стався в супермаркеті.

Як повідомляє "Чернігів оперативний", інший потерпілий поліцейський перебуває в лікарні у важкому стані.

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці.

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