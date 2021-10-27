Вбивство поліцейського у Чернігові: двох патрульних звинуватили у залишенні колеги в небезпеці

Вбивство поліцейського у Чернігові: двох патрульних звинуватили у залишенні колеги в небезпеці

Очевидці викликали на місце події патрульних кілька разів.

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом поліцейським патрульної поліції Чернігівської області. Їх звинувачують у тому, що вони залишили у небезпеці поліцейського, якого вбили підлітки.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Подія сталася уночі 2 жовтня 2021 року поряд з одним із супермаркетів у Чернігові. Патрульних викликали через конфлікт між підлітками та двома правоохоронцями, які перебували у відпустці.

Конфлікт переріс у бійку, в результаті якої один правоохоронець загинув, а інший потрапив до реанімації.

"Патрульних підозрюють у завідомому залишенні без допомоги особу, що перебувала в небезпечному для життя стані і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі. В результаті інциденту один з потерпілих помер на місці, другого госпіталізували до лікарні у важкому стані.

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