Вбивство поліцейського у Чернігові: стало відомо, коли і де поховають чоловіка

Вбивство поліцейського у Чернігові: стало відомо, коли і де поховають чоловіка

Прощання відбудеться сьогодні.

Дружина вбитого чернігівського поліцейського Артура Єрохіна повідомила дату та місце поховання.

“04.10.2021 о 13:30 годині відбудеться прощання з Єрохіним Артуром Андрійовичем в морзі м.Чернігова по вул.Пирогово, 16 та подальший похорон о 14:30 у церкві біля кладовища Яцево”, - написала жінка у Facebook.

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Раніше Вероніка Єрохіна опублікувала пост, в якому подякувала чоловіку за доньку та сина. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі. Конфлікт стався через зауваження. Чоловіків виявили просто на тротуарі. Один з них помер на місці. Другого потерпілого доставили в реанімацію, наразі він перебуває в обласній лікарні.

Напередодні чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Відомо, що Артур Єрохін обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу боротьби злочинів, пов'язаними з торгівлею людьми. Він мав звання капітана Національної поліції.

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