Вбивство поліцейського в Чернігові: патрульних викликали 5 разів і прибували 3 екіпажі

Вбивство поліцейського в Чернігові: патрульних викликали 5 разів і прибували 3 екіпажі

Дії патрульних розслідує ДБР.

У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження, щоб надати оцінку діям патрульних, які приїздили на виклик з приводу конфлікту біля супермаркету на Масанах у Чернігові.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДБР.

Розслідування проводять в межах ст. 135 ч.3 (Залишення в небезпеці) ККУ.

"Зараз відомо про п'ять викликів поліції від працівників супермаркету та перехожих, тричі на місце події приїжджали екіпажі патрульних", – повідомило джерело в ДБР.

Стаття передбачає кримінальну відповідальність, зокрема позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше начальник патрульної поліції області Андрій Думич розповідав, що викликів і виїздів на місце було декілька, дії підрозділу не коментуватиме.

Нагадаємо, в ніч проти 2 жовтня група підлітків жорстоко побила двох чоловіків, які виявилися правоохоронцями у цивільному. Один із них загинув на місці, ще один нині перебуває у лікарні. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох чоловіків, троє з них неповнолітні.

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