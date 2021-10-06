Вбивство поліцейського в Чернігові: патрульних викликали 5 разів і прибували 3 екіпажі

Дії патрульних розслідує ДБР.
У Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження, щоб надати оцінку діям патрульних, які приїздили на виклик з приводу конфлікту біля супермаркету на Масанах у Чернігові.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДБР.
Розслідування проводять в межах ст. 135 ч.3 (Залишення в небезпеці) ККУ.
"Зараз відомо про п'ять викликів поліції від працівників супермаркету та перехожих, тричі на місце події приїжджали екіпажі патрульних", – повідомило джерело в ДБР.
Стаття передбачає кримінальну відповідальність, зокрема позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Раніше начальник патрульної поліції області Андрій Думич розповідав, що викликів і виїздів на місце було декілька, дії підрозділу не коментуватиме.
Нагадаємо, в ніч проти 2 жовтня група підлітків жорстоко побила двох чоловіків, які виявилися правоохоронцями у цивільному. Один із них загинув на місці, ще один нині перебуває у лікарні. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох чоловіків, троє з них неповнолітні.