Вбивство поліцейського в Чернігові: судитимуть двох патрульних, які залишили колегу в небезпеці

Вбивство поліцейського в Чернігові: судитимуть двох патрульних, які залишили колегу в небезпеці

Патрульним оголошено підозру.

У справі вбивства чернігівського поліцейського Артура Єрохіна з'явилися два нові фігуранти - патрульні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що двом патрульним оголошено про підозру. Сторона звинувачення вважає, що поліцейські не відреагували на правопорушення. Їх підозрюють у тому, що вони залишили поліцейських без допомоги.

У прокуратурі наголошують: з огляду на кількість нападників, життя чоловіків було під загрозою. Адже побиття потерпілих продовжилося і, як наслідок, з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні. Патрульним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі. В результаті інциденту один з потерпілих помер на місці, другого госпіталізували до лікарні у важкому стані.

У супермаркеті, де підлітки побили чернігівських поліцейських, відреагували на інцидент і заявили, що працівники діяли згідно з посадовими інструкціями.

Трьом підозрюваним в умисному вбивстві поліцейського в Чернігові вже обрали запобіжні заходи. Їх відправили під варту на 2 місяці.

У Мережі з`явилося нове відео з місця убивства поліцейського у Чернігові

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