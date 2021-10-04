Вбивсто поліцейського у Чернігові: батько підозрюваного молодика розповів про приїзд патрульних

За словами батька одного із нападників, до супермаркету приїздили патрульні, але, постоявши, поїхали геть.

У Чернігові підлітки до смерті забили патрульного у торговому залі супермаркету. За словами молодиків, до супермаркету викликали патрульних, вони навіть застосовували сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова батька одного із затриманих Сергія Туніка.

"Патрульних викликали. Коли вони приїхали, один з цих двох поліцейських почав кидатися і на них. Поліція застосувала газовий балончик. І поїхали. Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", – розповів Сергій Тунік.

За словами чоловіка, свідком цього є один із таксистів, який перебував поруч із супермаркетом.

"Вони, три дівчинки, Ярослав та Діма були в центрі міста, відпочивали. Одній дівчинці стало погано і вони поїхали в АТБ, щоб купити їй води. Потім Діма пішов в туалет за магазин, а Ярослав за водою. І Діма вже коли повертався, то до нього бігла дівчинка зі словами, що б’ють Ярослава. Коли підійшов, то побачив на його щоці гематому та тече кров ззаду. Тобто, його або вдарили, або штовхнули, він впав головою об сходинки. На камерах це повинно бути зафіксовано", – сказав Сергій Тунік.

За його словами, на крики прибігли ще два хлопця, знайомі Ярослава. І вони вже продовжили цей конфлікт. Але в чому причина конфлікту – він не знає.

У патрульній поліції інформацію про те, що на виклик приїздив екіпаж, підтверджують, але поки про бездіяльність патрульних не говорять, мовляв, слідство проводить ГУНП.

"Я зараз нічого не коментую, і наш підрозділ нічого не коментує, тому що слідство проводить Головне управління Національної поліції. Екіпажі викликали, екіпажі на місце приїжджали. Стосовно застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Ми теж все це перевіряємо. Але ні підтвердити, ні спростувати поки що нічого не можу", – сказав очільник місцевої патрульної поліції Андрій Думич.

Нагадаємо, що у Чернігові група молодиків побила двох правоохоронців. Один із них від отриманих травм помер, інший перебуває у реанімації.

Сьогодні, 3 жовтня, чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Новини України: з'явилося відео з камер спостереження супермаркету в Чернігові, де побили поліцейських

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