Вбивство правоохоронця у Чернігові: керівництво патрульної поліції області відсторонили від посад

Наразі тривають розслідування та перевірки.

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича та двох його заступників. Це пов’язано з розслідуванням убивства поліцейського.

Про це інформує "Суспільне" з посиланням на слова речника патрульної поліції області Віталія Копистка.

Їхні обов’язки тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці, імена яких обіцяють назвати згодом.

Рішення ж щодо подальшої кар’єри Андрія Думича ухвалять за результатами розслідування і перевірок.

Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку дій чернігівських правоохоронців, яким закидають бездіяльність. Зазначимо, що на місце трагедії викликали патрульних п'ять разів. Тричі вони виїздили на виклик, однак не змогли завадити злочину.

Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі. В результаті інциденту один з потерпілих помер на місці, другого госпіталізували до лікарні у важкому стані.

У супермаркеті, де підлітки побили чернігівських поліцейських, відреагували на інцидент і заявили, що працівники діяли згідно з посадовими інструкціями.

Напередодні всім підозрюваним обрали запобіжні заходи.

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