Вбивство прикордонником чоловіка-дезертира на Одещині: в ДБР розповіли нові важливі подробиці

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для того, щоб встановити всі обставини події.

На Одещині поблизу кордону з Молдовою прикордонник застрелив дезертира. Це сталося під час патрулювання місцевості. Наразі ДБР встановлює всі обставини інциденту.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

“Наразі тривають невідкладні слідчі дії для того, щоб встановити абсолютно всі обставини цієї події. Коли ми з вами говоримо, що один з військовослужбовців, який намагався нелегально перетнути кордон, втекти до Молдови, напав на прикордонника. Він почав його душити, коли намагався втекти. Відповідно, останній застосував табельну зброю, що спричинило смерть. Попередня кваліфікація цього правопорушення - перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки”, - наголосила Тетяна Сапьян.

Вона також додала, що за дії прикордонника передбачена сувора відповідальність - позбавлення волі на певну кількість років.

Нагадаємо, що на Одещині прикордонник застрелив військовослужбовця.

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