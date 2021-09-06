Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли будуть зрушення у справі щодо замовників

Вбивство Шеремета: Монастирський розповів, коли будуть зрушення у справі щодо замовників

За словами міністра, зрушення у справі щодо замовників будуть тільки після рішення суду щодо виконавців.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що зрушень у справі щодо замовників вбивства журналіста Павла Шеремета можна буде очікувати після того, як суд ухвалить рішення щодо ймовірних виконавців цього злочину.

Про це очільник МВС сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права... Щодо замовників поліція вивчає всі оголошені версії. Наразі все це вивчається, відбуваються додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду стосовно виконавців", - заявив міністр.

Монастирський уточнив, що зрушення у справі щодо замовникаів будуть тільки після рішення суду стосовно виконавців.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня 2019 року Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі — військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі — військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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