Вбивство у Миколаївській області, що викликало скандал: жінку взяли під домашній арешт

Вбивство у Миколаївській області, що викликало скандал: жінку взяли під домашній арешт

Підозрювана перебуватиме під домашнім арештом до весни.

У Центральному суді Миколаєва обрали запобіжний захід для 30-річної жінки, яку підозрюють у вбивстві знайомого. Жінка перебуватиме під домашнім арештом до 2 березня 2022 року.

Про це пише “Суспільне”.

"Щодо запобіжного заходу я можу висловитися, що в цілому ми не заперечуємо щодо застосування домашнього арешту, проте заперечуємо щодо застосування цілодобового домашнього арешту. Оскільки відповідно до матеріалів справи, жінка є матір’ю-одиначкою, в неї є двоє неповнолітніх дітей. Вона працює та забезпечує своїх дітей сама", – каже адвокатка жінки Оксана Балабан.

Суддя частково задовольнив клопотання.

Нагадаємо, 2 січня на Миколаївщині жінка смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці. Через це щодо жінки розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Ця ситуація миттєво спровокувала скандал у соціальних мережах. Користувачі обурюються, що поліція відкрила проти жінки справу за статтею "Умисне вбивство".

Читайте також: