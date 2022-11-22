Вбивство відомого хірурга у Києві: суд виніс вирок виконавцю та його спільнику

У Києві суд виніс вирок виконавцеві та його спільнику щодо замовного вбивство столичного лікаря.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Виконавця засуджено до довічного позбавлення волі, його спільника - до 15 років ув’язнення.

Вбивство сталося 2 лютого 2020 року на вул. Саксаганського в Києві. Наприкінці 2019 року виконавець злочину - 40-річний громадянин Киргизької Республіки отримав замовлення на вбивство відомого столичного лікаря.

Він прибув до України з Туреччини та розпочав підготовку до злочину. Для цього він залучив свого знайомого, який мав громадянство РФ і Киргизької Республіки та мешкав у Києві.

Упродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого: маршрути його руху, розпорядок дня, звички та коло спілкування. Також вони придбали знаряддя вбивства - перероблений самозарядний пістолет, виготовлений на базі конструкції Макарова з глушником.

Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів.

"Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання та здійснив у нього 4 прицільних постріли. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Здійснивши вбивство, кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли", - розповідають в прокуратурі.

Виконавця злочину затримали через два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у Києві правоохоронці затримали і його спільника. У обох затриманих були вилучені підроблені документи.

Суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника - до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив обвинувачених під вартою.

Нагадаємо, що у м. Яремче Івано-Франківської області під час лікування зубів вбили 42-річного чоловіка. Кілер забіг у кабінет та розстріляв пацієнта. Стоматолога, який перебував у кабінеті, вбивця не зачепив.

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