"Вбий мене!": на Сумщині росіянин виконав "прохання" дружини і жив з її тілом

На Сумщині росіянин вбив свою дружину та кілька днів прожив з її тілом. На суді він ошелешив заявою.

У Сумській області до 7 років позбавлення волі засудили громадянина Росії, який вбив свою дружину та кілька днів прожив з її тілом.

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Сумської області.

За даними суду, підсудний - це громадянин Росії. Він у червні 2024 року жорстоко вбив свою дружину: спочатку вдарив цеглою, а тоді перерізав шию.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що жив із дружиною від 1969 року, у них є спільні діти, які мешкають у Росії. Він переконував суд, що в останні три роки його сімейне життя було нестерпним. У червні між ним та дружиною почалась чергова сварка. Громадянин РФ стверджував, що під час конфлікту дружина нібито сказала "вбий мене". Тоді він вдарив її цеглою, а згодом перерізав горло.

"Після чого тіло дружини перетягнув у веранду будинку та поклав на диван. Коли перетягував зрозумів, що вона мертва, тому не викликав швидку медичну допомогу. Він вирішив із нею попрощатись, залишивши тіло дружини на дивані у веранді будинку. З третього по восьме число був із дружиною", - йдеться у свідченні підсудного.

Згодом чоловік розповів сусідам про вбивство і ті викликали поліцію.

Прикметно, що сусіди подружжя заявили, що покійна була "специфічною людиною", тоді як її кривдника вони називали "дружелюбним". На думку знайомих, трагедія в родині могла статись через те, що чоловік-росіянин перестав отримувати пенсію в РФ та жив за рахунок дружини.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 КК України. Його засудили до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Мюнхені судять росіянина, який убив ножем двох українських військових.

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