Вбили батька, матір і доньку: Зеленський відреагував на обстріл автобуса на Сумщині

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Російські безпілотники атакували автобус з цивільними в Сумській області. Загинуло дев’ять людей. Серед жертв атаки - сім’я: батько, мати та донька.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, у лікарнях перебуває семеро поранених. За інформацією медиків, у людей опіки, переломи, контузії.

Реклама

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих цивільних. Зеленський наголосив, що росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару.

“Це було свідоме вбивство цивільних. Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно пропонує повне й безумовне припинення вогню, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі”, - наголосив президент.

Зеленський закликав до тиску на РФ та до санкцій. Без цього, каже український лідер, в Росії “не шукатимуть реальної дипломатії”. Як приклад, згадав “слабку й непідготовлену російську делегацію” в Стамбулі, яка не мала суттєвих повноважень.

“Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Мир потрібен”, - додав президент України.

Реклама

Нагадаємо, зранку 17 травня росіяни вдарили по рейсовому автобусі в Сумській області. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники - один розвідник, а інший ударний. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

Наразі відомо про дев’ятьох жертв. В Сумській області оголосили 17-18 травня Днем жалоби.

Дата публікації 10:23, 17.05.25 Кількість переглядів 12 ТСН наживо! Велике горе в Білопіллі на Сумщині! 9 загиблих!