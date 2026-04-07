Вбита дитина, багато поранених, «прильоти» по житлових будинках: РФ атакувала одну з областей

Протягом минулої доби російська армія понад десять атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина. Є поранені.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Синельниківський район

Росіяни атакували безпілотниками Покровську громаду. Горів приватний будинок. Руйнувань зазнали ще три оселі та автомобілі.

Через удар РФ загинув 11-річний хлопчик. Травми отримали три людини: жінки 61 та 31 років, а також 33-річний чоловік. Їх шпиталізували до медзакладів.

Павлоградський район

У Павлограді під атакою БпЛА було одне з місцевих підприємств. У Богданівській громаді пошкоджено адмінбудівлю та лінії електропередавання.

Внаслідок обстрілів травми отримали чоловіки 52 та 66 років.

Нікопольський район

Російські військові атакували FPV-дронами сам райцентр, Марганецьку, Покровську сільську та Червоногригорівську громади. У населених пунктах регіону пошкоджено приватні оселі, будинок культури, адмінбудівлю, автомобілі та лінія електропередавання.

Криворізький район

Росіяни атакували безпілотниками по Апостолівській громаді. Сталася пожежа. Через удари ворога пошкоджено інфраструктуру.

Вночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровської області. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, у суботу зранку, 4 квітня, РФ вдарила просто по ринку в Нікополі. Російські війська атакували рFPV-дронами торговельні павільйони та магазин. На місці «прильоту» виникла пожежа. Внаслідок вибуху п’ять людей загинуло та понад 20 осіб отримали поранення.