Вбита дитина, "прильоти" по житлових будинках: РФ вдарила по Україні з 5 напрямків, що і де досі летить (мапа)

Повітряна тривога / © ТСН

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У ніч на 26 серпня російські війська атакували Україну 162 ударними БпЛА, зокрема Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Сили ППО знищили або подавили 134 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Станом на ранок атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

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Водночас зафіксовано влучання на 18 локаціях і падіння уламків збитих дронів ще на трьох.

Атака триває — у повітрі залишаються кілька ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях і дотримуйтеся правил безпеки.

Карта тривог

Що в небі

За даними ПС, у небі перебувають:

реактивний БпЛА північніше Очакова, курс північно-західний;

реактивний БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

Росія вранці 26 серпня вдарила по Чернігову безпілотником, влучивши у приватний будинок. Там перебували мати та двоє її доньок.

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Загинули 39-річна жінка та її 4-річна донька, 14-річну дівчину госпіталізували з травмами. Будинок майже повністю знищила пожежа, також пошкоджені господарські споруди та магазин поруч.

Також під удар потрапив Харків.

«Холодногірський район міста був атакований реактивним ворожим дроном. Наслідку влучання уточнюються», — пише мер міста Ігор Терехов.

Як відомо, у ніч проти 26 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Одну з них запустили в напрямку Сум. Ще дві цілі пройшли через Сумщину в бік Полтавщини, але згодом зникли з радарів.

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Раніше Росія масовано атакувала Запоріжжя «Шахедами» та чотирма авіабомбами.

Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. Ворожі дрони знищили меблевий цех і автосалон, а також пошкодили СТО та автомобілі. Один із «Шахедів» влучив біля багатоповерхівки, пошкодивши під’їзд і спричинивши пожежу. Екстрені служби працювали на місцях ударів, а місто залишалося під загрозою нових атак.

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