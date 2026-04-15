Реклама

Армія РФ 15 квітня масовано атакувала територію України. Під ударом опинилися такі регіони: Київщина, Харківщина, Одещина, а також великі обласні центри — Дніпро, Запоріжжя, Суми та Черкаси. На жаль, не минулося без жертв та знищеної інфраструктури.

Все, що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Запоріжжя під постійним вогнем РФ, жінку вбили на зупинці

Російські війська вранці завдали удару по Запоріжжю.

Реклама

Перші вибухи в місті пролунали о 5:00, коли всі ще спали. Спочатку в всіх районах було чутно гул «Шахедів», а після — серію гучних вибухів. Під ударом опинилося і середмістя, і житлові квартали. А в центрі на зупинці громадського транспорту загинула жінка — їй було 74 роки. Загибла працювала продавчинею у кіоску на зупинці, від якого не залишилося практично нічого. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідню будівлю. На місці працювали рятувальники, займання вже приборкали.

Також зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури: підприємство та автостоянка, там виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, на місці працювали екстрені служби. Інформація щодо інших можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Відомо, що армія РФ атакувала Запоріжжя ударними дронами вночі. У місті та області лунали вибухи.

У Дніпрі «приліт» по багатоповерхівці — спалахнули пожежі, є поранені

Вночі росіяни завдали удару по середмістю Дніпра — під вогонь потрапила житлова забудова. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено дев’ятиповерхову новобудову, а також виникли пожежі. Вогонь охопив адміністративну будівлю, де займання на момент повідомлення ще тривало.

Реклама

Дані щодо постраждалих уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.

Стало відомо, що постраждали троє людей:

29-річна жінка — госпіталізована в стані середньої тяжкості;

22-річна жінка та 65-річний чоловік — на амбулаторному лікуванні.

Дрони тероризували жителів Київщини

У Києві в ніч проти 15 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів й слідкувати за оновленнями. За даними місцевої влади, в області працювали Сили ППО.

Громадянам наголосили, що важливо дотримуватися інформаційної тиші та в жодному разі не фіксувати на фото чи відео роботу сил оборони, збиття повітряних цілей або місця їхнього падіння.

Реклама

Згодом з’явилася інформація про наслідки атаки — загинула людина, є поранені.

Під ударами опинилися Обухівський, Бучанський і Фастівський райони. Зафіксовано влучання у житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, а також пошкодження в населених пунктах поблизу Києва - Вишневому та Крюківщині. На місцях працюють рятувальники й екстрені служби, інформація про наслідки уточнюється.

Одещина була під ударом РФ

У ніч проти 15 квітня РФ випустила ударні дрони на південь Одеської області. Є влучання в об’єкти портової інфраструктури. На місцях спалахнули пожежі, до ліквідації яких залучили десятки рятувальників.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Реклама

Через удар по портовій інфраструктурі зафіксовано пошкодження складських і адміністративних будівель. Триває обстеження пошкоджених об’єктів і ліквідація наслідків атаки.

Обстріл Сум

Російські окупанти 15 квітня завдали потрійного удару по Сумах, внаслідок чого в місті спалахнула пожежа. Були використані дрони. Під час ліквідації наслідків попередніх влучань рятувальники опинилися під повторним ударом. Унаслідок атаки виникли загоряння на промисловому об’єкті, пошкоджено інфраструктуру. ДСНС працюють над ліквідацією пожежі та наслідків обстрілу. Інформація про постраждалих уточнюється.

Черкащина під масованим ударом РФ

Ніч 15 квітня була вкрай важкою і для Черкащини — росіяни спрямували на область ударні дрони. Фіксували падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі. За попередніми даними, йшлося про троє потерпілих. На місцях працювали усі відповідні служби, людям надавали допомогу та оцінювали наслідки удару.

Загалом силами та засобами ППО знешкоджено 41 ворожий БпЛА в межах області.

Реклама

Ще четверо людей звернулись по допомогу до медиків у Черкасах, двох — госпіталізували, вони не тяжкі.

«Загалом маємо чотири локації падіння БпЛА. Ідеться про житлову інфраструктуру: це десятки пошкоджених приватних будинків, автомобілі. Точну кількість будемо знати після ретельного обстеження», — підкреслив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Харківщина атакована росіянами

РФ атакувала Харків і 18 населених пунктів області — постраждали 5 людей у Дергачах (чоловіки 42, 43 і 46 років) і Черкаській Лозовій (37-річний чоловік і 74-річна жінка).

За даними місцевої влади, для своїх ударів російські війська застосували різні види озброєння, такі як:

Реклама

керовані авіабомби

Б пЛА «Герань-2», «Ланцет», «Молнія»

fpv-дрони та інші безпілотники.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, підприємства, автомобілі, електромережі та залізничну інфраструктуру в різних районах області, включно з Харковом, Богодухівським, Куп’янським, Харківським і Чугуївським районами.

Скільки цілей збила ППО

У ніч на 15 квітня РФ вдарила по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер-М і 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 250 із них — «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у звіті ПСУ.

Втім зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Реклама

Як ми писали, вночі 15 квітня РФ запустила на Україну ударні БпЛА. Оборонці неба повідомили про траєкторію польоту.