Охоплений вогнем будинок на Харківщині через російську атаку 20 жовтня / © ДСНС

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Російська армія у ніч проти 20 жовтня завдали масованого удару безпілотниками по цивільній та енергетичній інфраструктурі України від заходу до сходу. Зафіксовані влучання на 30 локаціях, у багатьох регіонах є знеструмлення. Через ворожу атаку загинули і постраждали люди.

Усе про нічну масовану атаку на Україну читайте на ТСН.ua.

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Чим РФ атакувала Україну і скільки цілей збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, від вечора 19 жовтня ворог запустив по Україні 165 ударних безпілотників, серед яких були дрони типу Shahed, S8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербер»а та дрони-імітатори «Пародія». Зокрема, росіяни застосували 105 реактивних Shahed.

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Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 115 ворожих дронів, зокрема 73 реактивних Shahed, а також безпілотники типу «Гербера» та інших типів.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки зафіксовано «прильоти» у 30 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників сталося ще у 13 місцях.

Атака на Київську область

У ніч проти 20 жовтня російські війська завдали удару по Київській області. В Обухівському районі внаслідок атаки була пошкоджена виробничо-складська будівля. Після влучання на об’єкті виникла пожежа.

За інформацією рятувальників, внаслідок удару загинули троє людей. Ще шестеро осіб отримали поранення.

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Станом на ранок надзвичайники вже загасили вогонь, водночас роботи з розбирання завалів продовжуються.

Пожежа в Київській області після атаки 20 жовтня / © ДСНС у Київській області

Вранці ворожий дрон атакував Фастівський район. Через це на автодорозі Київ — Одеса горять автомобілі. Попередньо, є загиблі та травмовані.

«Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах…» — зазначив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений.

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Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що безпілотник впав на проїжджу частину в селищі Чабани Фастівського району.

Місце падіння дрона в Чабанах / © із соцмереж

Атака на Житомирську область

У ДСНС України повідомили, що на Житомирщині внаслідок чергової російської атаки зафіксували влучання по цивільній та залізничній інфраструктурі.

Після ударів виникли пожежі. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати одну з них. Територію також обстежили сапери ДСНС, які перевірили її на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Ліквідація пожежі в Житомирській області після атаки 20 жовтня / © ДСНС

Атака на Тернопільську і Рівненську області

Російська армія вночі масовано атакувала безпілотниками енергетичну інфраструктуру на заході України, завдавши шкоди об’єктам у Тернопільській та Рівненській областях.

На Тернопільщині під ударом опинилися три енергетичні об’єкти у Кременецькому районі, а в Чортківському районі зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств.

На Рівненщині сили ППО збили значну кількість ворожих цілей, однак у житловій зоні вибило вікна, а в Дубенському районі виникали перебої з електропостачанням, яке наразі вже повністю відновили.

Згодом Рівненська ОВА поінформувала про знеструмлення у багатьох населених пунктах області через російські удари. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Атака на Волинську область

Вночі Волинь зазнала масованої атаки російських безпілотників, однак минулося без загиблих.

«Фактично щогодини ворог спрямовував на нашу область реактивні БпЛА типу „Шахед“. Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 безпілотників», — повідомив т.в.о. керівника Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, російські війська били по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Наразі без електропостачання залишаються кілька населених пунктів Луцького району.

У Ковелі внаслідок атаки пошкоджено приватну СТО та стоянку вантажівок. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де пошкоджень зазнали складські приміщення.

Атака на Львівську область

Львівщина пережила складну ніч через чергову російську атаку. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в різних районах області реактивними безпілотниками. Водночас у Солонківській громаді внаслідок атаки було пошкоджено покрівлі житлового та двох дачних будинків.

«Ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс. Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА», — зауважив Козицький.

Атака на Хмельницьку область

Вночі ворог атакував Хмельницьку область, завдавши удару по одному з місцевих підприємств. Крім того, у Шепетівському районі внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень церква — постраждали її фасад, вікна та дзвіниця.

За попередніми даними, внаслідок цих атак загиблих або травмованих немає.

Атака на Дніпро та область

Вранці російські загарбники завдали ударів по Дніпру та області. У передмісті зазнали пошкоджень склади і житловий сектор — у приватних будинках понівечено дахи, вибито вікна та зруйновано паркани.

Внаслідок повторного удару по самому Дніпру спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, є поранені. На місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що через атаку на склади в обласному центрі були поранені четверо людей.

«Двоє постраждалих у лікарні. 33-річний чоловік — у вкрай важкому стані, з опіками всього тіла. Опіків дістав і 30-річний чоловік. Його стан тяжкий», — йдеться в повідомленні.

Руйнування складів у передмісті Дніпра через атаку 20 жовтня / © Олександр Ганжа

Обстріли Запорізької області

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та району загинула одна людина, ще п’ятеро поранені.

За добу окупанти завдали 848 ударів по 52 населених пунктах області, застосувавши авіацію, сотні безпілотників, РСЗВ та артилерію. Надійшло 83 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Рада оборони Запорізької області

Атака на Харківську область

Уночі армія РФ атакувала Ізюм Харківської області ударними дронами. За даними ДСНС України, під ворожим ударом опинилися житловий сектор та цивільна інфраструктура міста. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро людей.

Унаслідок влучань виникли чотири пожежі. На територіях приватних домоволодінь зайнялися житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Крім того, пошкоджено житлові та інші будівлі й легкові автомобілі.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС, зокрема офіцерів-рятувальників громади. Рятувальники працювали на місцях влучань, попри загрозу повторних обстрілів.

Наслідки атаки на Харківщину 20 жовтня (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Атака на Одеську область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної російської атаки на область були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Минулося без постраждалих. Через удари РФ у деяких районах області виникли перебої з електропостачанням. Наразі енергетики працюють над відновленням електрики. Об’єкти критичної інфраструктури продовжують функціонувати завдяки резервним джерелам живлення.

Крім того, вранці окупанти атакували адміністративну будівлю в Одеському районі. Внаслідок удару зруйновано дах та пошкоджено внутрішні приміщення. Даних про постраждалих наразі немає.

Водночас у ДТЕК повідомили, що вночі російська армія атакувала одразу три енергооб’єкти компанії на Одещині. Частину домівок уже вдалося перепідключити до електроенергії. Ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

«Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Дякуємо за терпіння та розуміння», — додали в ДТЕК.

Наслідки атаки на Одещину 20 жовтня (6 фото) © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака на Суми

Вночі ворог вдарив по Сумах безпілотниками. Один із ворожих БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок у Зарічному районі міста, після чого там спалахнула пожежа. На місці події одразу почали працювати екстрені служби.

Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань та інші наслідки атаки.

Вранці начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що вночі у Зарічному районі зафіксували два влучання російських безпілотників. Один із них, попередньо, був «Шахедом».

Під ударом опинилися багатоквартирний будинок і складське приміщення. На обох об’єктах виникли пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Пожежа на Сумщині внаслідок російської атаки 20 жовтня / © ДСНС

Атака на енергосистему України — де є знеструмлення

В «Укренерго» повідомили, що через російські обстріли станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у 12 областях України: Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській.

У районах, де безпекова ситуація це дозволяє, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів, які залишилися без світла.

Нагадаємо, 19 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів в Україні було уражено 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергоінфраструктури. Там зараз тривають відновлювальні роботи.

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