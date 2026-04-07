Протягом останньої доби росіяни здійснили серію жорстоких атак на мирні міста України. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура, енергооб’єкти та громадський транспорт.

ТСН.ua зібрав усі подробиці ворожої атаки.

У вівторок, 7 квітня, у центрі Нікополя FPV-дрон атакував пасажирський автобус, який саме під’їжджав до зупинки. У цей момент люди перебували як у салоні, так і на вулиці.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа наголосив на цинічності цього злочину: «Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах».

У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу, що під’їжджав до зупинки.

За офіційними даними, внаслідок атаки загинуло троє осіб: дві жінки та один чоловік. Ще 16 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загибель 11-річного хлопчика та атаки на Дніпровщину

Окрім Нікополя, окупанти понад десять разів атакували чотири райони області. У Синельниківському районі ворожі безпілотники вдарили по Покровській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок, ще три оселі зазнали значних руйнувань.

Ця атака забрала життя 11-річного хлопчика. Ще троє дорослих — дві жінки (61 та 31 років) та 33-річний чоловік — були терміново госпіталізовані.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, та Олександр Ганжа також повідомили про удари в інших районах:

Павлоградський район: БпЛА атакували підприємство та пошкодили лінії електропередавання. Поранено двох чоловіків (52 та 66 років).

Криворізький район: Апостолівська громада опинилася під ударом дронів, пошкоджено інфраструктуру.

Нікопольщина: Окрім райцентру, під вогнем опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади.

Херсонщина під вогнем артилерії та дронів

За даними Ярослава Шанька, протягом минулої доби ворог обстріляв п’ять населених пунктів: Херсон, Антонівку, Садове, Комишани та Зеленівку.

Внаслідок атак одна людина загинула. Поранення отримали 14 осіб, серед яких двоє дітей. Росіяни цілили по багатоповерхівках, приватних будинках та складських приміщеннях.

Сумщина: 16 годин тривоги та поранені діти

Сумська ОВА також звітує про напружену добу. Повітряна тривога в області тривала понад 16 годин. Загалом зафіксовано майже 60 обстрілів по 23 населених пунктах.

Окупанти застосовували РСЗВ, керовані авіабомби та FPV-дрони. У Великописарівській громаді поранено 63-річного чоловіка.

Окрім того, медичну допомогу отримали четверо дівчаток віком від 8 до 10 років, які постраждали від попередніх атак БпЛА у Сумах. Через постійні обстріли з прикордонних громад евакуйовано 8 осіб.

Харків та Чернігівщина: удари по університетах та енергетиці

На Харківщині протягом доби постраждало 6 людей. Російські безпілотники, зокрема типу «Герань-2» та «Молнія», атакували Київський район Харкова.

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, заклад вищої освіти та залізничну інфраструктуру в Ізюмському районі. Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що серед постраждалих — люди похилого віку.

Чернігівщина знову стала ціллю для енергетичного терору. В’ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА, повідомив про прицільні удари по енергооб’єктах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

«Ворог продовжує прицільно бити по енергообʼєктах на Чернігівщині. Учора ввечері були влучання ударних дронів у двох районах області. Енергетики працювали навіть уночі», — зазначив Чаус.

У Сновській громаді дрон типу «Герань» поцілив у об’єкт транспортної інфраструктури. Загалом в області зафіксовано 27 обстрілів та 67 вибухів.

Також 7 квітня російські війська атакували місто Прилуки на Чернігівщині.

За повідомленнями медіа, під ударом опинився центр міста — внаслідок обстрілу сталося займання у будівлі Прилуцької міської ради. Перед вибухами в регіоні тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Очевидці повідомляли про щонайменше три вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Також, начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, повідомив, що близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя Новгорода-Сіверського. Удар невстановленого дрона прийшовся по будівлі державної податкової інспекції.

Майже тисяча обстрілів на Запоріжжі

Також протягом доби російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область, завдавши 788 ударів по 43 населених пунктах регіону.

За інформацією обласної влади, внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах поранення дістали троє чоловіків.

Окупанти активно застосовували різні види озброєння. Зокрема, було завдано 17 авіаударів по низці населених пунктів області. Крім того, зафіксовано масоване використання безпілотників — 570 дронів різних типів, переважно FPV, атакували як прифронтові, так і тилові громади.

Також ворог здійснив чотири обстріли із реактивних систем залпового вогню та майже дві сотні артилерійських ударів по населених пунктах області.

Унаслідок атак зафіксовано щонайменше 73 повідомлення про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та транспортних засобів.