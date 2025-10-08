Вбив, кинувши на підлогу: у Києві чоловіка звинувачують у жорстокому поводження з собакою

Чоловік, який вбив собаку

Реклама

У Києві чоловік бив собаку об підлогу, внаслідок чого пес загинув. Він постане перед судом.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Собака, якого вбив господар

Деталі злочину

Як зазначається, киянина звинувачують у жорстокому поводженні з собакою. Так, 33-річний чоловік, який мешкає з матір’ю та братом, у стані алкогольного сп’яніння завдав шкоди «мальтійській болонці». Злочинець із застосуванням сили кинув пса в бік коридору на підлогу.

Реклама

«Обвинуваченому не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату. Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфікують як жорстоке поводження з тваринами, що вчинене активним способом. Чоловік може сісти за ґрати на строк до 8 років.

Раніше на Київщині чоловік з рушниці вбив собаку сусіда.

Так, 59-річний чоловік застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Його судитимуть за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Можливе покарання — до трьох років позбавлення волі.

Реклама

Холоднокровному вбивці не сподобалося, що пес раптово вибіг за межі території, де проживав. Через це він узяв свій мисливський самозарядний карабін, повернувся до собаки та зробив два постріли, від яких нещасна тварина загинула на місці.