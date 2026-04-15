ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Вбив тещу й півтора року приховував її тіло: деталі моторошного злочину на Харківщині

Чоловік на Харківщині міг тривалий час приховувати тіло своєї тещі.

Автор публікації
Катерина Сердюк
На Харківщині чоловік приховував тіло тещі

На Харківщині 46-річного чоловіка підозрюють у вбивстві тещі. Щобільше, він, ймовірно, впродовж 1,5 року приховував її тіло.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Що відомо про злочин

Трагедія сталася у листопаді 2024 року в Чугуївському районі. За даними слідства, між чоловіком і його тещею, яка жила разом із ним, тривалий час тривали конфлікти — зокрема через особисту неприязнь і спадкові питання. Під час чергової сварки чоловік жорстоко побив жінку, а згодом задушив.

Для приховання злочину він залишив тіло у господарській будівлі, жінку вважали зниклою безвісти.

Поліцейські протягом усього часу розшукували зниклу та намагалися встановити обставини її зникнення. Розкрили злочин 11 квітня 2026 року: під час патрулювання правоохоронці зупинили авто, в якому підозрюваний разом з іншими людьми намагався вивезти останки загиблої.

Чоловіку оголосили підозру за статтею про умисне вбивство. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше на Київщині правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який замовив убивство колишньої тещі. Усе через конфлікт щодо майна та грошей, які жінка збирала для онуків. Зловмисник погодився заплатити псевдокілеру близько 5 тисяч доларів та передав інформацію про потерпілу для організації злочину. Правоохоронці інсценували вбивство жінки, після чого передали замовнику фейкові докази. Зловмисника затримано, йому «світить» тюрма.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie