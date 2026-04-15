Вбив тещу й півтора року приховував її тіло: деталі моторошного злочину на Харківщині

На Харківщині чоловік приховував тіло тещі

На Харківщині 46-річного чоловіка підозрюють у вбивстві тещі. Щобільше, він, ймовірно, впродовж 1,5 року приховував її тіло.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Що відомо про злочин

Трагедія сталася у листопаді 2024 року в Чугуївському районі. За даними слідства, між чоловіком і його тещею, яка жила разом із ним, тривалий час тривали конфлікти — зокрема через особисту неприязнь і спадкові питання. Під час чергової сварки чоловік жорстоко побив жінку, а згодом задушив.

Для приховання злочину він залишив тіло у господарській будівлі, жінку вважали зниклою безвісти.

Поліцейські протягом усього часу розшукували зниклу та намагалися встановити обставини її зникнення. Розкрили злочин 11 квітня 2026 року: під час патрулювання правоохоронці зупинили авто, в якому підозрюваний разом з іншими людьми намагався вивезти останки загиблої.

Чоловіку оголосили підозру за статтею про умисне вбивство. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

