Вбивають миттєво: авіатор назвав дві ракети РФ, яких потрібно боятися найбільше

Атака по Києву 19 липня / © Управління ДСНС Києва

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Ракети Х-22 та Х-32 із бойовою частиною під час влучання руйнують не просто декілька поверхів, а цілі під’їзди. Україна потребує не лише ракет PAC-3, а й PAC-2, щоб їх збивати.

Про це розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна, український авіатор Геннадій Хазан для УНІАН.

Він зауважив, що ці ракети несе дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

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«Ту-22М3 — це літаки ядерної тріади Російської Федерації. Власне, це дальня бомбардувальна авіація, яка може нести ядерне озброєння. З огляду на те, що сьогодні ці літаки вже не виробляються і Російська Федерація не може відновити їхнє виробництво, втрата однієї боєздатної одиниці є досить болісною», — вважає авіатор.

Він пояснив, що ці ракети руйнівні, тому що вага бойової частини в різних варіантах становить від 900 кг до тонни.

«І ми бачимо, яких уражень і руйнувань завдають на території Російської Федерації наші ракети з бойовою частиною вагою близько тонни, і тішимося. Так само вони становлять загрозу для нас», — зауважив експерт.

За його словами, сьогодні росіяни здебільшого використовують саме ці типи ракет для атак по цивільній інфраструктурі: великих житлових масивах, дев’ятиповерхівках, шістнадцятиповерхівках тощо.

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Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала балістикою Київ вночі 19 липня. Пошкодження зафіксовані у п’яти районах. Зокрема, постраждала станція метро «Лук’янівська». Також вибухова хвиля частково зруйнувала дах та другий поверх споруди поруч із кінотеатром, вибила вікна, а також суттєво понівечила фасад.

Окрім того, окупаційна армія вранці атакувала Суми. Росіяни випустили по місту 7 КАБ. Відомо про трьох постраждалих та одного загиблого чоловіка.

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