Окуповані Олешки

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині взимку та навесні 2026 року зафіксовано масову загибель місцевих жителів від голоду та переохолодження. Російські загарбники повністю заблокували місто, зруйнували інфраструктуру та позбавили людей доступу до їжі, ліків і соціальних виплат.

Про це в інтерв’ю проєкту «Радіо Свобода» («Крим.Реалії») заявила начальниця Олешківської міської військової адміністрації (МВА) Тетяна Гасаненко.

Гуманітарна ситуація в місті досягла критичної межі, а борошно місцевим жителям доводиться купувати склянками за шалені гроші.

За словами очільниці МВА, грошей у населення практично немає, а обіцяні окупантами виплати отримати неможливо, адже для цього потрібно їхати під обстрілами до Скадовська. Ба більше, російські військові влаштували справжнє полювання на продовольство і вбивають людей за їжу. Окупанти вдираються до підвалів і позбавляють життя кожного, хто намагається захистити свої останні запаси для виживання. Журналісти також зазначають випадки, коли цивільних жорстоко били прикладами просто за виявлені в них продукти.

За даними волонтерів, які ведуть реєстр загиблих з осені 2025 року, жертвами блокади та терору стали вже понад 300 мешканців Олешок.

Волонтерка Ксенія Архипова, яка фіксує смерті в місті, зазначає, що люди масово гинуть не лише від голоду та холодних зимувальних умов, а й від цілеспрямованих провокацій. За її словами, загарбники навмисно обстрілюють черги за гуманітарною допомогою, які люди займають з другої години ночі. Офіційна влада точних цифр наразі не називає, оскільки без доступу до території підрахунок неможливий.

Наразі у заблокованому та замінованому місті залишаються заручниками близько двох тисяч цивільних осіб, серед яких майже пів сотні дітей.

Військові експерти пояснюють, що від грудня 2025 року Олешки опинилися в ізоляції: всі дороги заміновані та перебувають під жорстким вогневим контролем, через що масова евакуація наразі неможлива. За весь час блокади до міста змогли прорватися лише кілька машин із продовольством, і зараз люди знову голодують. Наразі український омбудсмен Дмитро Лубінець та Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються узгодити коридор для порятунку людей із блокадного міста.

