Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стали відомі деталі про особу стрільця та обставини трагедії

Поліція / © npu.gov.ua

Реклама

Нападником, який 27 січня застрелив чотирьох поліцейських у Черкаській області, виявився 59-річний колишній військовий. Чоловік у бронежилеті влаштував засідку в лісопосадці та відкрив вогонь з автоматичної зброї. Його ліквідували.

Про це очільник поліції Черкащини Олег Гудима розповів на брифінгу.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві поліцейських?

«Підозрюваний в замаху на вбивство — це місцевий мешканець 59 років, колишній військовослужбовець. На яких підставах він звільнений із війська — зараз перевіряємо», — сказав Гудима.

Реклама

Коментуючи інформацію про можливу причетність чоловіка до замаху на вбивство місцевого депутата, він зазначив, що досудове розслідування триває, тому додаткові подробиці поки не розголошуються.

Дії застреленого нападника кваліфіковано за статтею про вбивство працівника правоохоронного органу. Водночас правову оцінку законності застосування зброї поліцейськими надаватиме Державне бюро розслідувань.

Обставини вбивства 4 поліцейських

За словами очільника поліції Черкащини, події розгорталися 27 січня. Підозрюваний у скоєнні торішнього замаху на вбивство на території Корсунського району, помітивши правоохоронців, намагався втекти та переховувався.

«Вдягнув на себе бронежилет, взяв з собою автоматичну зброю і втік з місця мешкання до лісопосадки. Під час заходів затримання із засідки здійснив постріли з автоматичної зброї в напрямку поліцейських, внаслідок чого четверо правоохоронців загинули, п’ятий був поранений. Зараз йому проводять оперативне втручання», — розповів Гудима.

Реклама

Нагадаємо, 27 січня на Черкащині під час затримання підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого загинули четверо поліцейських: Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко. Ще один офіцер, Олександр Шпак, отримав поранення. Зловмисника ліквідували на місці. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам загиблих.