Вбивство 4 поліцейських: з’явилися нові подробиці розстрілу на Черкащині

Правоохоронці намагалися залучити ветеранів для діалогу зі стрільцем, колишнім військовим, у Черкаській області, проте стрілянина виникла до їхнього приїзду. Більш делікатний підхід міг би запобігти загибелі чотирьох поліцейських.

Про це сказав перший заступник голови Черкаської обласної ради, в.о. очільника облради Роман Сущенко, повідомляє «Укрінформ».

Ветерани не встигли на перемовини зі стрільцем

Сущенко повідомив, що під час підготовки до проведення слідчих дій щодо військового правоохоронці намагалися залучити ветеранів, щоб ті поспілкувалися з ним у неформальний спосіб. Утім, реалізувати ініціативу не вдалося.

«Коли правоохоронці їхали проводити слідчі дії щодо військового, вони зв’язувались із ветеранами, аби ті з ним просто поговорили. Саме правоохоронці вийшли з цією ініціативою. На жаль, ветерани не встигли доїхати — бій зав’язався раніше. А можна було підійти до справи делікатніше, щоб уникнути такої жахливої трагедії», — розповів в.о. очільника Черкаської облради.

Трагедія — наслідок підходів у роботі поліції

Він наголосив, що трагедія, внаслідок якої загинуло четверо поліцейських і ще одного було поранено, насамперед є наслідком підходів у роботі правоохоронців. За словами посадовця, під час слідчих дій не було враховано ані людський фактор, ані реалії війни, в яких нині перебуває держава.

Психологічні травми ветеранів

Сущенко також звернув увагу на складний психологічний стан частини ветеранів та необхідність системного перегляду підходів до роботи з ними — як з боку силових структур, так і на рівні державної ветеранської політики.

«Є в нас ветерани, які серйозно травмовані. Тут треба повністю переглядати і роботу правоохоронних органів у цьому контексті, і ветеранську політику. З цим ветераном мали працювати і психологи, і ветеранські хаби. Я знаю, що він (стрілець — ред.) був членом кількох ветеранських спілок у Корсуні. Ба більше, є депутати, які його добре знали», — розповів в.о. очільника облради.

Він додав, що у стрільця раніше із правоохоронною системою склалися конфронтаційні стосунки. Річ у тім, що чоловік «колись долучився до одної справи, під час якої ув’язнили податківця».

«Був суд і, видно, залишилися якісь непорозуміння з правоохоронцями. Бо ще на початку 2000-х його переслідували — чому він і переїхав із райцентру до села», — розповів Сущенко.

Трагедія із загибеллю поліцейських має стати уроком

На його думку, ця трагедія має стати серйозним сигналом і уроком для всіх сторін — суспільства, місцевих громад, правоохоронних органів і самих ветеранів. Без налагодженого діалогу та спільної роботи, застерігає посадовець, подібні кризові ситуації можуть повторюватися в майбутньому.

«Військовослужбовці, які воювали на фронті, мають дуже загострене почуття справедливості, є певні психологічні травми. І щоб уникати напруження, з ними потрібно працювати дуже делікатно. З кожним окремо. Не хочу прогнозувати на майбутнє, але сподіваюсь, що вдасться дещо стабілізувати ці відносини, але стиснута пружина — вона відчувається», — підсумував Сущенко.

Що відомо про вбивство 4 поліцейських на Черкащині

Нагадаємо, 27 січня на Черкащині трагічно загинули четверо поліцейських — Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко. Правоохоронці потрапили під вогонь підозрюваного у вбивстві під час його затримання. Ще один офіцер, Олександр Шпак, дістав поранення, а самого стрільця ліквідували на місці події.

Стрільцем виявився 59-річний ексвійськовий, підозрюваний у торішньому замаху на депутата. Чоловік влаштував засідку в лісопосадці. Одягнувши бронежилет та озброївшись автоматом, він відкрив вогонь по правоохоронцях, які намагалися його затримати. ДБР перевірить правомірність застосування зброї поліцією.