Вбивство 5 людей на Рівненщині: у СІЗО помер 72-річний пенсіонер, який сокирою зарубав сусідів

Раптово помер у слідчому ізоляторі уродженець Донеччини, який влаштував розправу над сусідами

У слідчому ізоляторі помер помер 72-річний підозрюваний у жорстокому вбивстві п’ятьох внутрішньо переміщених осіб на Рівнещині.

Пр це передає поліція Рівненської області.

Медики констатували смерть 72-річного уродженця Донеччини.

«Чоловік, який 10 лютого у селі Судобичі Дубенського районі позбавив життя п’ятьох внутрішньо-переміщених осіб, перебував у слідчому ізоляторі відповідно до рішення суду. В ході огляду місця події слідів, які б свідчили про настання смерті насильницьким шляхом, виявлено не було», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

Моторошне вбивство на Рівненщині: 72-річний пенсіонер зарубав 5 людей

Нагадаємо, 10 лютого уночі у селі Судобичі Дубенського району на Рівненщині 72-річний чоловік, переселенець зі сходу України, у колишній школі, де поселили ВПО, влаштував розправу над сусідами, використавши сокиру та молоток. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро осіб: 60- та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Попередній мотив убивства такий: підозрюваний образився через те, що його вважали ізгоєм, вигнанцем, не запрошували до спільних обідів його земляки.

За словами місцевих жителів, жодних ознак агресії чи конфліктів у цій групі людей раніше не помічали.

Підозрюваного селяни характеризували «добряком», адекватним, спокійним, привітним. Він ходив до церкви і єдиний хто з жителів приміщення колишньої школи не вживав алкоголю.