Дівчинку вбили з жорстокістю / © pixabay.com

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Підозрювану у вбивстві 7-річної Ангеліни Беспалько в Бердянську затримали. За попередніми даними, злочин скоїла 14-річна школярка, яка намагалася наслідувати серійного вбивцю.

Про це повідомили у МВА.

Дівчина вдарила дитину молотком по голові. На місці злочину вона також залишила записку.

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Нагадаємо, що тіло 7-річної дитини з ознаками насильницької смерті виявили 17 травня поблизу лісосмуги заводу «Азовкабель», який окупанти тривалий час використовували як власну військову базу.

Дівчинку розшукували рідні після зникнення.