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Вбивство 7-річної дівчинки у Бердянську: те, що стало відомо, — просто шокує
У Бердянську поблизу заводу виявили тіло дитини. З’ясувалося, що злочин вчинила 14-річна дівчинка, яка наслідувала серійного вбивцю.
Підозрювану у вбивстві 7-річної Ангеліни Беспалько в Бердянську затримали. За попередніми даними, злочин скоїла 14-річна школярка, яка намагалася наслідувати серійного вбивцю.
Про це повідомили у МВА.
Дівчина вдарила дитину молотком по голові. На місці злочину вона також залишила записку.
Нагадаємо, що тіло 7-річної дитини з ознаками насильницької смерті виявили 17 травня поблизу лісосмуги заводу «Азовкабель», який окупанти тривалий час використовували як власну військову базу.
Дівчинку розшукували рідні після зникнення.