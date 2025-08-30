Вбивство Андрія Парубія: хто кілер, чи пов'язана стрілянина з Фаріон та скупі версії правоохоронців

Андрій Парубій. Архівне фото / © УНІАН

У Львові діє спеціальний план-перехоплення після резонансного вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. У Мережі вже з’явилося відео злочину. На кадрах видно, як чоловік із рюкзаком кур’єра та в мотоциклетному шоломі підходить ззаду і здійснює кілька пострілів упритул. Над розкриттям злочину працюють правоохоронці.

Андрій Парубій — львів’янин, мешкав з дружиною у будинку за кількасот метрів від місця вбивства. За інформацією знайомих, в обідню пору йшов з дому на тренування, мав з собою спортивну сумку. Саме на цій вулиці — Єфремова — застрелили народного депутата та громадського діяча Андрія Парубія. Це дуже спокійна вулиця в історичному районі міста.

Напад стався просто серед білого дня. Камери спостереження зафіксували момент вбивства — нападник був одягнений у шолом, а у руках сумка відомої курєрської мережі, він підбігає ззаду, робить кілька пострілів. І втікає. Андрій Парубій загинув одразу. Постріли були впритул.



Місце злочину кілька годин огороджене. Тут досі працюють криміналісти й судмедексперти. У Львові оголосили план перехоплення.

Ретельно підготовлене вбивство

Вбивство Парубія ретельно планували. Про це заявив як президент України Володимир Зеленський, так і начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський.

«Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», — сказав Зеленський.

За словами Шляховського, органи поліції, СБУ та прокуратури проводять заходи, які направлені на встановлення місцеперебування злочинця.

«Для цього розпочався аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця», — повідомив Шляховський.

Злив інформації про вбивство

Також стався витік інформації, через що порушать кримінальну справу — у Телеграмі поширили відео моменту вбивства Парубія.

«Ми побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відомостей до ЄДРСР з приводу того, що був несанкціонований витік інформації в Телеграм. У рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, буде надана оцінка діям тієї людини, яка зробила витік цієї інформації», — зазначив на брифінгу керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Уже встановлено, з якої саме камери знімалося це відео.

Версії вбивства Парубія

Правоохоронці розглядають чимало версій вбивства. Одна з них — російський слід.

«Ми досліджуємо багато версій, в тому числі російський слід. Ця версія також не виключається, вона перевіряється», — сказав начальник обласної поліції.

Колеги ж Парубія певні — до вбивства причетні російські спецслужби.

«Вбито — це російська помста за його позицію, в мене немає жодних сумнівів. Він дуже активним був у комітеті оборони. Вважав своєю місією допомагати армії», — зазначив народний депутат Микола Княжицький.

Чи пов’язані вбивства Парубія та Фаріон?

Нагадаємо, рік тому у Львові застрелили колишню депутатку Ірину Фаріон. Обвинувачений у її вбивстві 19-річний В’ячеслав Зінченко перебуває під вартою, суд у справі ще триває. Йому загрожує довічне ув’язнення. Чи пов’язані ці два злочини — з’ясовує поліція.

«З приводу вбивства Ірини Фаріона у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов’язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо», — сказав начальник поліції Львівщини.

Андрій Парубій був відомий своєю громадською позицією, підтримкою ветеранів, культурних та освітніх ініціатив. Правоохоронці закликають усіх, хто має бодай якусь інформацію, повідомити поліції, аби допомогти у розкритті справи.