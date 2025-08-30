Вбивство Андрія Парубія у Львові: з'явилися перші кадри з місця трагедії (відео)

Андрій Парубій. / © УНІАН

Сьогодні у Львові застрелили ексспікера Верховної Ради Андрій Парубія. Він помер на місці. Наразі місце, де сталося вбивство, огородили. Там працюють правоохоронці.

У Мережі з’явилися перші кадри з місця трагедії.

На відео, що з’явилося в Мережі видно, що правоохоронці огородили місце вбивства. Зараз там працюють медики, поліцейські та кінологічна служба, відбуваються слідчі дії. Окрім того, повідомляють ЗМІ, на місці стрілянини перебувають родичі загиблого.

Попередньо, на місці вбивства, яке сталося о 12:10, знайдено сім гільз. Джерела “Суспільного” повідомляють, що нападник, який стріляв в Парубія, був одягнений як кур'єр однієї зі служб доставки.

ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вдень у Львові вбили Андрія Парубія. Керівник екстреної медичної допомоги міста Андрій Васько каже, що отримані поранення були несумісні з життям. На момент приїзду медиків вже наступила біологічна смерть.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство ексспікера. Він висловив співчуття рідним та запевняє, що всі сили залучено для пошуку вбивці.