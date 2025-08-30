Вбивство Андрія Парубія у Львові: з’явилося відео моменту нападу

Андрій Парубій / © УНІАН

У суботу, 30 серпня, у Львові стався трагічний інцидент: невідомий застрелив українського політика, громадського діяча та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.З’явилося перше відео моменту нападу.

Його оприлюднили Telegram-канали.

На місце одразу прибули слідчо-оперативні групи, медики та спецслужби, але врятувати Парубія не вдалося.

Місце події перекрито, правоохоронці ввели план-перехоплення «Сирена».

Керівник львівської екстреної меддопомоги зазначив, що на момент прибуття медиків у політика вже настала біологічна смерть, а отримані поранення були несумісні з життям.

Мер Львова Андрій Садовий закликав правоохоронні органи швидко знайти винуватця та встановити всі обставини злочину, підкресливши важливість безпеки у воюючій країні.

Зараз триває розслідування за участі Нацполіції, СБУ та інших компетентних органів.

Андрій Парубій — український політик і громадський діяч, який відіграв помітну роль у становленні сучасної української державності. Народився 31 січня 1971 року у Львові. За освітою — історик, навчався у Львівському університеті. Ще з 1980-х років активно долучався до національно-демократичного руху, був співзасновником Народного Руху України та одним із організаторів студентського голодування 1990 року («Революція на граніті»).

У подальші роки Парубій займався політикою та громадською діяльністю, обирався народним депутатом від кількох політичних сил. У 2014 році брав участь у Революції Гідності, а після втечі Януковича обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Від 2016 до 2019 року — Голова Верховної Ради України, де відзначався як один із ключових парламентських спікерів періоду реформ і співпраці з західними партнерами.

Відомий своєю чіткою проукраїнською та антиросійською позицією, підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО.

У 2025 році продовужував вести активну політичну діяльність та був:

