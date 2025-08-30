Вбивство Андрія Парубія: все, що відомо на цей час

Андрій Парубій / © УНІАН

У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними поліції, невідомий відкрив вогонь близько опівдня. Президент Володимир Зеленський підтвердив загибель політика та заявив про залучення всіх служб до пошуку вбивці.

ТСН зібрав все, що можливо відомо на цей момент.

Що сталося

За попередніми даними, повідомлення про стрілянину надійшло близько 12:00. Потерпілий 1971 року народження загинув на місці від вогнепальних поранень. Правоохоронці встановлюють усі обставини та розшукують стрільця.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби», — повідомили в області.

За даними Нацполіції, на місце події прибули правоохоронці та медики, проте врятувати Парубія не вдалося — він помер від отриманих поранень.

Керівник львівської швидкої допомоги Андрій Васько повідомив, що на момент прибуття медиків Андрій Парубій уже помер: отримані поранення були несумісні з життям.

До розслідування залучені слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції, поліція Львівської області, СБУ та інші відповідні структури. Правоохоронці наразі шукають вбивцю.

Також до Мережі потрапило відео момента вбивства Парубія.

Андрій Парубій / © Фото з відкритих джерел

Андрій Парубій / © Віталій Глагола

Документи Андрія Парубія / © Віталій Глагола

Що відомо про вбивцю

Поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, подробиці — у межах слідства. За даними ЗМІ, у політика стріляли кілька разів; правоохоронці проводять оперативні заходи в районі злочину та перевіряють записи з камер. Офіційно мотив не оголошено.

Очевидці повідомляють, що ймовірним нападником був кур’єр служби доставки Glovo.

За словами свідків, стріляв кур’єр, який після цього сховав пістолет у сумку.

«Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав», — зазначають джерела Суспільного.

Ймовірний вбивця / © Фото з відкритих джерел

Наразі на місці, де сталося вбивство, працюють правоохоронці, повідомили джерела Суспільного. Місце вбивства огородили, там працюють спеціалісти.

У Львові через вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було оголошено план-перехоплення «Сирена».

Місце трагедії / © Суспільне

Офіційні заяви

Президент Володимир Зеленський підтвердив загибель Андрія Парубія, зазначивши, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко доповіли перші обставини злочину, а пошук убивці триває.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким», — йдеться в повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий також прокоментував трагедію, пов’язану з убивством колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

У своїй заяві міський голова зазначив: «Це жахлива новина для Львова. Найважливіше зараз — щоб правоохоронці швидко знайшли винного та з’ясували всі обставини події. Це питання безпеки у воюючій країні, де, на жаль, немає повністю безпечних місць».

Очільник ОВА Максим Козицький підтвердив факт вбивства і зазначив, що наразі вбивцю розшукують.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків», — написав він.

Голова Верховної ради Стефанчук також висловив співчуття рідним через вбивство Андрія Парубія:

«Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності».

Андрій Сибіга також прокоментував подію та зазначив, що Андрій Парубій — патріот і державник, який зробив величезний внесок в захист свободи, незалежності та суверенітету України.

«Людина, чиє місце по праву в підручнику історії. Абсолютно шокуюча звістка. Щиро співчуваю та бажаю сили всім близьким і рідним, колегам, побратимам. Сподіваємося на якнайшвидше розслідування всіх обставин і покарання вбивці», — додав він.

Мер Києва відреагував на загибель політика. Віталій Кличко назвав вбивство «шокуючим» й «зухвалим», а також закликав всі правоохоронні органи «довести суспільству, що здатні ефективно працювати».

«Українське суспільство має бути обʼєднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни», — сказав він.

Що відомо про Андрія Парубія

Андрій Парубій — український політик та громадський діяч, який відіграв значну роль у формуванні сучасної української державності. Народився 31 січня 1971 року у Львові. За освітою історик, закінчив Львівський університет. Ще у 1980-х активно долучався до національно-демократичного руху, був співзасновником Народного Руху України та одним із організаторів студентського голодування 1990 року, відомого як «Революція на граніті».

У наступні роки Парубій активно займався політикою та громадською діяльністю, обирався народним депутатом від різних політичних сил. У 2014 році брав участь у Революції Гідності, а після втечі Януковича обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Від 2016 до 2019 року був Головою Верховної Ради України, де проявив себе як один із ключових спікерів у період парламентських реформ та співпраці з західними партнерами.

Відомий чіткою проукраїнською та антиросійською позицією, підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Станом на 2025 рік продовжував активну політичну діяльність:

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Член Української частини міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви та Сейму і Сенату Польщі

Член групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею

Член групи з міжпарламентських зв’язків з Італією