Вбивство Березовської після повернення з Монако: двом фігурантам оголосили підозри (фото)

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом чоловікам у справі про вбивство Анастасії Березовської / © Офіс Генерального прокурора

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом затриманим у справі про вбивство громадянки України Анастасії Березовської, яку раніше правоохоронці Князівства Монако оголосили в міжнародний розшук у справі про замах на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, обом фігурантам інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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© Офіс Генерального прокурора

Що відомо про справу Березовської

Слідство встановило, що Анастасія Березовська повернулася до України автобусом 1 липня 2026 року після подій у Монако. Вже наступного дня правоохоронні органи князівства оголосили її в міжнародний розшук за підозрою у причетності до замаху на родину бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його дружини Анни та 13-річного сина.

Після повернення жінки українські правоохоронці почали відстежувати її контакти та маршрути пересування.

«До поля зору слідства потрапили двоє чоловіків — колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією прокуратури, вони раніше неодноразово переказували кошти на банківські та криптовалютні рахунки Березовської, тому їх перевіряли на можливу причетність до подій у Монако», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Як знайшли тіло підозрюваної у замаху на Єрмолаєва

Під час невідкладних слідчих дій один із затриманих, за даними Офісу генпрокурора, повідомив про вбивство жінки та вказав на участь у злочині іншого підозрюваного.

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Після цього правоохоронці провели слідчий експеримент, під час якого встановили місце, де перебувало тіло загиблої.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

В Офісі генерального прокурора також повідомили, що вся зібрана українськими правоохоронцями інформація вже передана слідчим органам Монако. Розслідування триває, а правоохоронці встановлюють можливих замовників та інших осіб, які можуть бути причетні як до вбивства Березовської, так і до замаху на родину в князівстві.

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