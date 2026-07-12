Вбивство братів Мосейчуків: родичі підозрюваного комбрига Лучанова втекли з села

Родина головного підозрюваного уникає спілкуввання з журналістами / © скриншот з відео

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Журналісти «Громадського» намагалися поспілкуватися з родиною командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова в селі Калинівка на Київщині, проте майже всі вони виїхали після новин про причетність військового до викрадення та вбивства братів Мосейчуків. Наразі місцеперебування самого комбрига залишається невідомим.

Про це повідомляється у відеорепортажі медіа.

Втеча родичів та пошуки фігуранта

Коли представники ЗМІ прибули до населеного пункту, до них ніхто не вийшов для коментарів. З’ясувалося, що в селі залишилася лише одна родичка дружини Лучанова. Усі інші близькі підозрюваного військовослужбовця вирішили покинути Калинівку невдовзі після гучного викрадення місцевих жителів.

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Сам Станіслав Лучанов наразі переховується від слідства, а правоохоронні органи продовжують встановлювати його точне місцеперебування. Командир бригади є головним фігурантом кримінальної справи про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох осіб.

Справа Лучанова — останні новини

Раніше повідомлялося, що командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Це сталося після того, як правоохоронці затримали його підлеглих за підозрою у викраденні та жорстокому вбивстві двох цивільних чоловіків. Командування ОК «Північ» відсторонило всіх фігурантів справи від виконання обов’язків та пообіцяло всебічне сприяння слідству.

За версією правоохоронців, у ніч проти 28 червня комбриг наказав своїм бійцям покарати невідомих, які нібито образили його дружину. Військові викрали двох братів із села Калинівка, вивезли їх на територію Дніпропетровської області та розправилися з ними. Наразі слідчі вже провели ексгумацію тіл загиблих у рамках кримінального провадження про умисне вбивство.

Згодом Військова служба правопорядку ЗСУ підтвердила, що екскомбригу 155-ї ОМБр та всім встановленим учасникам злочинної групи оголосили підозри. Завдяки масштабним оперативно-розшуковим заходам поліції вдалося затримати причетних військовослужбовців у кількох різних регіонах України. Водночас пошуки самого Станіслава Лучанова досі тривають за активної участі органів військового управління.

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Реагуючи на цей резонансний злочин, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити профілактичні заходи у військах. Це рішення має на меті запобігти порушенням військової дисципліни, перевищенню повноважень та іншим протиправним діям. Командування армії наголосило на невідворотності покарання для винних незалежно від їхніх посад чи звань.

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