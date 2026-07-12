Вбивство братів Мосейчуків та втеча у СЗЧ: все, що відомо про гучну справу екскомбрига 155-ї ОМБр Лучанова

Колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов / © ТСН

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Напередодні у ЗМІ з’явилася резонансна інформація, що командира (станом на 12 липня колишнього — ред.) 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіслава Лучанова та його підлеглих підозрюють у вбивстві двох цивільних. За інформацією українських ЗМІ, йдеться про братів Мосейчуків із Київщини. В ОК «Північ» відреагували та повідомили, що Лучанова відсторонили, а він сам втік.

Що відомо про військову кар’єру екскомандира Лучанова, у чому його підозрюють і що світить за вбивство у разі доведення вини — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Причетність до скандального полку «Скеля» та нагороди за військову службу— що відомо про Лучанова

За інформацією 155-ї бригади, Лучанов — підполковник Збройних сил України. До 2026 року обіймав посаду начальника штабу в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», навколо якого у травні цього року спалахнув гучний скандал про загадкові смерті новобранців. Одразу журналісти оприлюднили інформацію про загибель п’ятьох військових, однак згодом стало відомо, що від кінця 2025 року до весни 2026-го у цьому полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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В лютому 2026 підполковника Станіслава Лучанова було призначено командиром новоствореної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

За даними 155-ї бригади, за свою військову кар’єру Лучанов отримав низку нагород та відзнак. Серед них:

«Хрест бойових заслуг» (23 лютого 2024)

орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ст. (23 лютого 2024)

орден «За мужність» III ступеня (літо 2024)

орден «Богдана Хмельницького» ІІ ст. (30.09.2025)

орден «Богдана Хмельницького» І ст. (травень 2026).

Лучанова та його підлеглих підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків — ЗМІ

За інформацією українських ЗМІ, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр, серед яких колишній комбриг Лучанов, підозрюють у причетності до викрадення та вбивства двох братів у Білоцерківському районі Київської області. Журналістам hromadske вдалося встановити імена загиблих — це брати Максим і Роман Мосейчуки. За версією місцевих, їх могли вбити на тлі побутового конфлікту з дружиною екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

Раніше у виданні hromadske, посилаючись на джерела в Силах оборони та правоохоронних органах, повідомили, що у ніч проти 28 червня семеро людей нібито викрали двох братів у Білоцерківському районі Київської області. За даними журналістів, правоохоронні органи затримали дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр, зокрема і Лучанова, однак згодом у командуванні «Північ» заявили, що той втік. Журналісти намагалися зв’язатися із екскомбригом, однак не вдалося.

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Образили дружину Лучанова: ЗМІ озвучили одну із версій слідства

Видання ZN.UA із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах також повідомило, що слідство підозрює причетність військовослужбовців 155-ї бригади не лише до викрадення, а й до вбивства двох цивільних.

Як розповіли виданню джерела, слідство розглядає версію, за якою дружину комбрига Станіслава Лучанова нібито образили невідомі особи. Щоб помститися за це, комбриг віддав наказ восьми підпорядкованим бійцям «покарати» кривдників. Військові викрали двох мешканців Калинівки, вивезли їх на територію Дніпропетровської області, де й розправилися з ними.

Джерела видання ZN.UA стверджують, що правоохоронці вже провели ексгумацію тіл, які, за попередніми даними, належать замордованим братам.

Тим часом журналісти hromadske з’ясували, що, за словами жителів села Калинівка на Київщині, дружина екскомандира Лучанова неодноразово скаржилася на гучний шум від мотоциклів, який заважав малій дитині.

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Вони розповіли, що напередодні злочину підозрювані військові 155-ї ОМБр обходили село зі списком власників мототехніки та з’ясовували їхні адреси. У цьому переліку значився Сергій Мосейчук — ще один брат загиблих. Самих Романа та Максима в списку не було.

Ексвійськовий, хрещений Максима та друг родини Василь Дмитрієнко розповів, що у ніч викрадення в Калинівці чули постріли. Те, що чоловіки зникли, за кілька днів помітив їхній брат Сергій, а про сам факт викрадення селяни дізналися вже від правоохоронців.

Дмитрієнко також поділився спогадами про сім’ю загиблих. За його словами, вони з батьком братів, Сергієм Мосейчуком-старшим, мобілізувалися на початку повномасштабного вторгнення й потрапили до різних підрозділів.

Під час зустрічі в Куп’янську батько розповідав, що виніс на собі пораненого побратима. Згодом Сергій-старший загинув під час виїзду на позиції: автомобіль із шістьма військовими підірвався на міні, вижити вдалося лише двом.

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Він додав, що вбитий Максим Мосейчук служив гранатометником. З перших днів повномасштабної війни він брав участь у битві за столицю.

Екскомбриг втік — реакція командування «Північ»

В Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що Лучанова оголошено в розшук. Він самовільно залишив місце служби (СЗЧ) після того, як його підлеглих затримали за підозрою у викраденні та жорстокій розправі над двома цивільними чоловіками.

У командування підтвердили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії, а всіх, хто фігурує у кримінальному провадженні, відсторонили. Військове керівництво пообіцяло повністю сприяти розслідуванню.

«Командування ОК „Північ“ надає правоохоронцям всебічну підтримку та сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

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У Сухопутних військах пообіцяли співпрацювати зі слідством

У Сухопутних військах, коментуючи інформацію про військовослужбовців військової частини А5001, наголосили, що командування повністю співпрацює з правоохоронними органами та зацікавлене в об’єктивному встановленні всіх обставин.

«Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини. Сухопутні війська співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та сприяють проведенню процесуальних дій у межах своїх повноважень», — зазначили там.

У командуванні також додали, що підтримують повне й неупереджене розслідування, а винні у разі доведення вини мають понести відповідальність.

Окрім того, там пояснили, що частина інформації наразі не розголошується, «оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності. Усі відомості, які можливо було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковані».

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Екскомандир 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов / © 1551.gov.ua

У чому підозрюють Лучанова та його підлеглих — офіційний коментар

У суботу, 11 липня, військова служба правопорядку Збройних сил України оголосила Станіславу Лучанову та іншим військовим підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

«Проведено масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких викрито організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області», — зазначили у заяві.

Так наголосили, що підозри отримали як колишній командир 155-ї ОМБр, так і всі встановлені на цей час учасники злочинної групи.

«…вдалося у стислі терміни встановити всіх причетних до злочину осіб, задокументувати їхню злочинну діяльність, провести серію успішних затримань у кількох регіонах України та зібрати доказову базу», — запевнили у ВСП.

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Також там додали, що на тлі «резонансних подій» головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити профілактичні та контрольні заходи, щоб запобігти порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та іншим протиправним діям військовослужбовців.

«Командування Збройних Сил України наголошує на принципі невідворотності покарання незалежно від посади чи військового звання особи», — підкреслили у ВСП.

Досудове розслідування веде Білоцерківське районне управління поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за статтями про умисне вбивство двох осіб та незаконне позбавлення волі (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ).

Родичі підозрюваного комбрига Лучанова втекли з села — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, родичі командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова проживають у селі Калинівка на Київщині, звідки і вбиті брати Мосейчуки.

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Однак, коли журналісти «Громадського» прибули до населеного пункту, щоб поспілкуватися із рідними екскомбрига, то до них ніхто не вийшов для коментарів. З’ясувалося, що в селі залишилася лише одна родичка дружини Лучанова. Усі інші близькі підозрюваного військовослужбовця вирішили покинути Калинівку невдовзі після гучного викрадення місцевих жителів.

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