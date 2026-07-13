Вбивство братів Мосейчуків: у Києві затримали підозрюваного екскомбрига 155-ї бригади Лучанова

Колишній комбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов / © ТСН

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У Києві затримали колишнього комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків із Калинівки на Київщині. Також у смерті цивільних підозрюють його підлеглих.

Про це доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує президент України Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував вбивство братів на Київщині

Глава держави назвав вбивство цивільних у Калинівці на Київщині «жахливою трагедією». Зеленський пообіцяв, що всі винні у трагедії будуть притягнуті до «справедливої відповідальності».

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Він додав, що станом на 13 липня затримано 10 осіб. Зеленський підтвердив, що затримані — це військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади.

«Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде», — підкреслив український президент.

За інформацією українських ЗМІ, колишнього командира 155-ї бригади затримали у столиці. Лучанов перебував в автомобілі з адвокатом.

Також Зеленський зауважив, що керівник області разом з начальником поліції області спілкувалися із жителями Калинівки, яке сколихнуло моторошне вбивство.

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«Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі», — запевнив глава держави.

У вбивстві братів Мосейчуків підозрюють екскомбрига 155-її бригади Лучанова та його бійців — останні новини:

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