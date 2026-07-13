Вбивство братів Мосейчуків: українці шоковані справою екскомбрига Лучанова

Вбивство братів Мосейчуків

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У Мережі не вщухають обговорення резонансного вбивства та розслідування злочину за участю екскомбрига 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова та його підлеглих.

Суспільний резонанс підсилює і темний бекграунд екскомандира, адже до цього призначення Лучанов обіймав посаду начальника штабу в 425-му полку «Скеля».

ТСН зібрали найцікавіше з суспільних обговорень.

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Вбивство братів Мосейчуків: як українці обговорюють резонансну справу

Письменниця Тамара Горіха Зерня пише, що їй шкода жінку, яка втратила трьох чоловіків у родині — чоловіка на війні і двох синів унаслідок жорстокої розправи.

«Все, що завгодно, щоб тільки не думати про жінку, у якої загинув на війні чоловік, і яка лишилася з трьома синами. Один син воює, а двох інших хлопців силою вивели з дому, завезли на Полтавщину і вбили інші військові, яким наказав це зробити їхній командир».

Жінка додала, що жодне з цих слів не мало б бути написаним у здоровому суспільстві та підкреслила, що українська державність тримається на величезному занепаді моралі і духу у базовій структурі.

«Суспільство, яке є невіддільною частиною і дзеркалом своєї армії, повинно стояти на вухах і вимагати повноцінного розслідування цих та подібних випадків, покарання винних та притягнення до відповідальності вищого командування і цивільного керівництва. Подібні злочини можливі там, де існує системна деградація. Яка просто не розвинулася б до таких форм без свідомого потурання», — написала Тамара Горіха Зерня.

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Користувачка Анна Оскоміна звернула увагу, що постраждалими є не лише жителі Київщини, а й інших регіонів, адже саме так було написано у повідомленні президента.

«Звернули увагу? „Не однієї громади…не тільки на Київщині…“. Тобто, це може бути взагалі не одиничний випадок. А в мене ще майнула думка: якщо тіла братів знайшли на території бази 155-ї бригади, чи ретельно правоохоронці обшукали місце поховання? Раптом там не тільки брати Мосейчуки знайдуться?»

Користувачка Світлана Самарська зауважила, що батька родини Мосейчуків вбили росіяни, а дітей — свої ж. Також вона додала, що з 2023 року на сайті представництва президента України зареєстрували петицію про надання Сергію Мосейчуку-старшому звання Героя України (посмертно). Петиція досі перебуває на розгляді.

Військовий Сергій Гнєзділов нарікає на тишу посадовців у справі:

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«Десь зараз сидить сумний російський пропагандист, який разом з нами дізнався про затримання Станіслава Лучанова, екскомбрига 155-ї ОМБ. Він плаче, бо останні новини настільки жахливі, що він не може вигадати, що такого додати у свою брехливу пропаганду».

Журналістка Катерина Лихогляд написала, що усім «ввижається» «Скеля», солдати якої до непритомності побили військового Маленка, погрожували журналістам розправою, де солдати гинуть під час проходження навчань. Вона додала, що полк «Скеля» постійно відхрещується від злочинів.

Військовий Сергій Марченко пише, що військові, які скоїли злочин, мають понести максимально суворе покарання незалежно від можливих бойових заслуг.

«Ми в армії для того, щоб захищати цивільних, а не вбивати через побутові конфлікти. В той самий момент, коли військовий замість виконання свого військового обов’язку займається шкурняками, використовуючи службове становище, він перестає бути героєм війни і переходить у статус мародера — ганебного паразита на армії».

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Він також додав, що в Україні відчувається величезна криза справедливості.

Журналістка Ірина Сапман повідомила, що понад добу не може оговтатися від новини про вбивство братів Мосейчуків. Вона додала, що вище військове керівництво країни не реагувало на масову загибель у штурмах в деяких ОШП (425, 225), потім не було реакції на масове побиття військового перед строєм, мобілізацію наркозалежних і, насамкінець, на вбивство братів Мосейчуків.

«Що далі? Таке враження, що армія перетворюється на жалюгідне ОПГ на державному рівні».

Журналіст Віталій Рождаєв нагадав, що резонансне вбивство відбулося у сумнозвісній бригаді «Анна Київська», що проходила підготовку у Франції, а потім бійці втекли за кордон.

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«Як я казав раніше, полк „Скеля“ ще не одного разу відзначиться скандалами. Що найбільш неприємно, комбриг 155-ї та його підопічні займалися бандитизмом далеко від лінії зіткнення з ворогом, у Київській області».

«Найбільше гнітить те, що це сталося вже після публікації розслідування у медіа. Тобто колишній начштабу полку Станіслав Лучанов почувався настільки сильним та безкарним, що замість залягти на дно (бо ж зараз розпал скандалу з полком, де він був начштабу) відправляє своїх підлеглих вбивати людей за те, що вони „не так подивилися на його дружину“», — пише Антоніна Доломанжи.

Офіцерка ЗСУ Яна Паздрій нарікає, що Лучанову, повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького, дали втекти в СЗЧ. Також вона ставить під сумнів адекватність нагородної системи в ЗСУ.

«Це ж його тепер мінімум до командувача мають підвищити, бо в армії офіцерів карають лише через підвищення».

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Іронічно-політичний акаунт Ізольда Сальтисон-Зельц пише, що в Україні — великий попит на справедливість, та попри це залишається помітна частка людей, які виправдовуватимуть злочинців, якщо вони військові.

«Як видно, поки що з попередніх суспільних розслідувань (бо поліція мовчить), вбито колишніх військових, синів загиблого героя! Як таке можливо?! Розголос по цій справі буде гучним. Бо багато чого не налазить на голову! Абсурдність причини вбивства не вкладається у свідомість і породжує інші версії».

Що відомо про вбивство братів Мосейчуків: головне

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру екскомандиру 155-ї ОМБр підполковнику Станіславу Лучанову та його підлеглим за незаконне позбавлення волі й умисне вбивство двох цивільних — братів Максима та Романа Мосейчуків з Київщини.

За версією слідства та місцевих жителів села Калинівка, причиною розправи став побутовий конфлікт: дружина комбрига скаржилася на гучний шум від мотоциклів, після чого військові за вказівкою командира викрали чоловіків, вивезли на Дніпропетровщину та замордували.

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Загиблі були з родини військовослужбовців — їхній батько поліг у 2023 році, а старший брат Максим раніше захищав Україну в Нацгвардії.

Правоохоронці вже затримали більшість причетних бійців і провели ексгумацію тіл. Вісім військовослужбовців відправлено під варту на 60 діб. Сам Станіслав Лучанов після затримання підлеглих самовільно залишив військову частину, але був затриманий 13 липня у Києві.

У Сухопутних військах та ОК «Північ» заявили про повне сприяння розслідуванню, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити контроль у військах задля запобігання подібним злочинам.

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