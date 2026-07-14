Вбивство братів з Київщини: який запобіжний захід обрали для екскомандира 155-ї бригади Лучанова

Станіслав Лучанов у залі суду

Реклама

У вівторок, 14 липня, суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї ОМБр Станіславу Лучанову, якому інкримінують причетність до викрадення та вбивства двох цивільних хлопців з Київщини.

Онлайн-трансляцію судового засідання вів ТСН.

Лучанова відправили під варту строком на 60 діб без права на заставу.

Реклама

Сам екскомбриг запевнив журналістів, що не віддавав наказ про вбивство, до справи нібито не причетний і не визнає своєї провини.

Лучанов заперечив, що пішов у СЗЧ. Він запевнив, що поїхав до адвоката.

Також підозрюваний поскаржився, що він та його сім’я нібито отримували погрози.

Все, що відомо про резонансне вбивство братів Мосейчуків на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, злочин стався у Білоцерківському районі в селі Калинівка.

Реклама

Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою виник словесний конфлікт. Згодом її чоловік, на той час командир бригади 155-ї бригади, вимагав вибачень перед його дружиною за висловлену нецензурну лайку, однак отримав відмову. Вирішивши помститися, зловмисник залучив до плану інших військових.

Слідчими зʼясовано, що фігуранти проникли на територію будинку, де проживали брати, погрожуючи зброєю, силоміць вивезли їх на автомобілях до Дніпропетровської області, незаконно утримували їх та вбили.

Правоохоронці виявили на тілі одного із потерпілих не менше 16 вогнепальних поранень, в іншого 5.

Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Реклама

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. Вчора його затримали у Києві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ЕКСКОМБРИГ 155-Ї БРИГАДИ. Лучанов НА СУДІ — ПЕРШІ ЗАЯВИ!

Новини партнерів