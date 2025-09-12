Підозрюваний у вбивстві Демяна Ганула у залі суду / © Національна поліція України

Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фігуранта вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

Зловмиснику висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про чоловіка, який зізнався у вбивстві Ганула

Підозрюваний у вбивстві українського активіста — 46-річний Сергій Шалаєв. Лише через декілька годин після вбивства Демʼяна Ганула правоохоронці затримали його. За даними СБУ, підозрюваний військовослужбовець. Від 23 лютого 2025 року його оголосили у розшук за дезертирство від 23 лютого 2025 року.

В залі суду стало відомо, що Шалаєв був командиром механізованого взводу військової частини А0666 — це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Служив після того, як був мобілізований.

Слідчі дії в рамках розслідування вбивства Дем’яна Ганула / © Національна поліція України

Нагадаємо, вбивство було скоєне вдень 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Зловмисник вистрелив в активіста та втік з місця злочину. Смерть Дем’яна Ганула настала внаслідок двох вогнепальних поранень з ушкодженням голови та тулуба.

Завдяки злагодженим діям співробітників Національної поліції України та СБУ правопорушника було затримано протягом п’яти годин. Ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Ганула могли вбити через активну громадянську позицію на замовлення російських спецслужб.

Також відомо, що влітку 2024 року активіст Дем’ян Ганул просив Службу безпеки України про захист. Він заявив, що побоюється замаху на себе чи своїх близьких. Активіст вказав на те, що російські ресурси виклали в мережу інформацію про його рідних, а за напад на нього обіцяли до 10 тисяч доларів.