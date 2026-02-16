Вбивство дітей на Львівщині: у школі зробили щемливий допис та опублікували фото

Оприлюднили фото загиблих підлітків / © Ігор Зінкевич / Facebook

У Мережі поширили фото двох дітей, яких застрелив батько на Львівщині. Загиблим було 15 і 13 років.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Загиблі діти / © Ігор Зінкевич / Facebook

У школі, де навчалися діти, повідомили, що родина вважалася благополучною, на обліках соціальних служб не перебувала. Вчителі та однокласники шоковані трагедією, у навчальному закладі готуються надати психологічну підтримку учням і педагогам.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати мотиви вчинку чоловіка та всі обставини трагедії.

Міський голова Анатолій Белей оголосив дні жалоби у Бродівській громаді. У звʼязку з трагічною подією в селі Станіславчик траур у громаді триватиме від 16 до 18 лютого.

“У цей час просимо утриматися від розважальних заходів і вшанувати памʼять загиблих”, — написали в міській раді.

Що відомо про вбивство

Трагедія сталася у селі Станіславчик Золочівського району на Львівщині. Про постріли в будинку поліцію повідомили 15 лютого близько 21:25. На місці виявили тіла двох дітей та їхнього батька.

Про загибель родини повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, після чого скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють слідчі, працюють криміналісти та профільні служби.

За даними слідства, близько 21:25 бабуся почула звуки пострілів у сусідній кімнаті. Коли вона зайшла туди, то виявила без ознак життя 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька. Жінка одразу викликала поліцію.

Попередньо встановлено, що чоловік стріляв у дітей із зареєстрованої гладкоствольної мисливської рушниці, після чого скоротив собі віку. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, триває досудове розслідування.

