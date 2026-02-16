- Дата публікації
Вбивство дітей на Львівщині: у школі зробили щемливий допис та опублікували фото
У селі Станіславчик на Львівщині батько застрелив двох дітей і скоїв самогубство. У Мережі з’явилися фото жертв.
У Мережі поширили фото двох дітей, яких застрелив батько на Львівщині. Загиблим було 15 і 13 років.
Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
У школі, де навчалися діти, повідомили, що родина вважалася благополучною, на обліках соціальних служб не перебувала. Вчителі та однокласники шоковані трагедією, у навчальному закладі готуються надати психологічну підтримку учням і педагогам.
Правоохоронці продовжують з’ясовувати мотиви вчинку чоловіка та всі обставини трагедії.
Міський голова Анатолій Белей оголосив дні жалоби у Бродівській громаді. У звʼязку з трагічною подією в селі Станіславчик траур у громаді триватиме від 16 до 18 лютого.
“У цей час просимо утриматися від розважальних заходів і вшанувати памʼять загиблих”, — написали в міській раді.
Що відомо про вбивство
Трагедія сталася у селі Станіславчик Золочівського району на Львівщині. Про постріли в будинку поліцію повідомили 15 лютого близько 21:25. На місці виявили тіла двох дітей та їхнього батька.
Про загибель родини повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, після чого скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють слідчі, працюють криміналісти та профільні служби.
За даними слідства, близько 21:25 бабуся почула звуки пострілів у сусідній кімнаті. Коли вона зайшла туди, то виявила без ознак життя 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька. Жінка одразу викликала поліцію.
Попередньо встановлено, що чоловік стріляв у дітей із зареєстрованої гладкоствольної мисливської рушниці, після чого скоротив собі віку. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, триває досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах жертвою вбивці стала ще одна біженка з України — Катерина Товмаш. Її застрелили у власному будинку в місті Васс, що в Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.