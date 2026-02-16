ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
961
Час на прочитання
2 хв

Вбивство дітей на Львівщині: у школі зробили щемливий допис та опублікували фото

У селі Станіславчик на Львівщині батько застрелив двох дітей і скоїв самогубство. У Мережі з’явилися фото жертв.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Оприлюднили фото загиблих підлітків

Оприлюднили фото загиблих підлітків / © Ігор Зінкевич / Facebook

У Мережі поширили фото двох дітей, яких застрелив батько на Львівщині. Загиблим було 15 і 13 років.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Загиблі діти / © Ігор Зінкевич / Facebook

Загиблі діти / © Ігор Зінкевич / Facebook

У школі, де навчалися діти, повідомили, що родина вважалася благополучною, на обліках соціальних служб не перебувала. Вчителі та однокласники шоковані трагедією, у навчальному закладі готуються надати психологічну підтримку учням і педагогам.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати мотиви вчинку чоловіка та всі обставини трагедії.

Міський голова Анатолій Белей оголосив дні жалоби у Бродівській громаді. У звʼязку з трагічною подією в селі Станіславчик траур у громаді триватиме від 16 до 18 лютого.

“У цей час просимо утриматися від розважальних заходів і вшанувати памʼять загиблих”, — написали в міській раді.

Що відомо про вбивство

Трагедія сталася у селі Станіславчик Золочівського району на Львівщині. Про постріли в будинку поліцію повідомили 15 лютого близько 21:25. На місці виявили тіла двох дітей та їхнього батька.

Про загибель родини повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, після чого скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють слідчі, працюють криміналісти та профільні служби.

За даними слідства, близько 21:25 бабуся почула звуки пострілів у сусідній кімнаті. Коли вона зайшла туди, то виявила без ознак життя 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька. Жінка одразу викликала поліцію.

Попередньо встановлено, що чоловік стріляв у дітей із зареєстрованої гладкоствольної мисливської рушниці, після чого скоротив собі віку. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах жертвою вбивці стала ще одна біженка з України — Катерина Товмаш. Її застрелили у власному будинку в місті Васс, що в Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Дата публікації
Кількість переглядів
961
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie