Вбивство дівчини на Буковині: поліція офіційно повідомила про підозру її 18-річному хлопцю

27-річна Вікторія Тоненчук

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У Чернівецькій області слідчі поліції повідомили 18-річному буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 27 річної дівчини.

Про це повідомили у Нацполіції.

«Згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної мешканки Глибоки стала закрита внутрішньо-черепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою», — йдеться у повідомленні поліції.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня мешканку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні, де за п’ять днів вона померла.

Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів, що у дівчини також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук і ніг. Дівчина була у вкрай тяжкому стані — у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Вже 10 квітня, близько 13:00, вона померла в реанімації.

Тіло дівчини було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

«Під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному мешканцю Глибокої про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють мотиви та всі деталі злочину», — повідомили у поліції.

Наразі слідчі поліції підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

18-річному підозрюваному загрожує 10 років за ґратами.

Пізніше батько померлої Вікторії Тоненчук розповів шокувальні подробиці вбивства доньки. Чоловік зазначив, що кілька місяців тому хлопець уже підіймав руку на Вікторію, але тоді справу закрили за домовленістю сторін. Чоловік шкодує, що його донька вирішила пробачити свого кривдника минулого разу. «Перший раз — у січні, на свята. А це — другий раз, уже смертельно», — сказав він.