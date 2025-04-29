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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вбивство Фаріон: донька мовознавиці заявила про спробу затягнути суд

Донька Ірини Фаріон звинуватила обвинуваченого у вбивстві Зінченка у затягуванні судового процесу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Донька загиблої мовознавиці Софія Особа

Донька загиблої мовознавиці Софія Особа

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславі Зінченко маніпулює своїм станом здоров’я, намагаючись відтягнути судовий процес.

Про це розповіла донька загиблої мовознавиці Софія Особа у коментарі Новини.LIVE

«Я взагалі вважаю, що це затягування процесу і розумієте, сьогодні 29 квітня день народження мами. Я би в цей час могла бути в гарнізонному храмі на Панахиді. Я вважаю, що він не має навіть елементарної норми поваги. Те, що йому зле, це точно відтягування від справи. Те, що адвокат не знає, що 1 травня суд. Ну чекайте, ми всі це чули», — розповіла вона.

Донька загиблої зазначила, що обвинувачений міг би зробити нотатки, оскільки під час свого перебування в умовах спеки та без води він не відчував погіршення стану, але згодом заявив про погіршення здоров’я під час лінгвістичної експертизи.

Нагадаємо, у жовтні адвокати підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка просили суд відпустити його під домашній арешт, однак судді залишили хлопця під вартою.

Зауважимо, Фаріон померла в лікарні 19 липня 2024 року після того, як у неї вистрелив невідомий.

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