Вбивство Фаріон: підозрюваний заявив про відмову від засобів захисту

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко / © Суспільне

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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що більше не відчуває загрози своєму життю і хоче відмовитися від бронежилета і каски, в яких його зазвичай привозять до суду.

Про це повідомляє Суспільне.

«В’ячеслав Зінченко… подав клопотання з проханням скасувати заходи безпеки — носіння бронежилета і каски, оскільки, як заявив обвинувачений, ніякої загрози своєму життю він не вбачає і вважає їх непотрібними», — йдеться у повідомленні.

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За рішенням суду це клопотання було направлено на розгляд командиру частини, яка відповідає за конвой Зінченка.

На засіданні також розглянули записи з камер спостереження за період з 14 по 16 липня 2024 року. Адвокати підозрюваного подали клопотання про додавання до матеріалів справи двох експертних висновків щодо запахових слідів на стільці, де нібито сидів Зінченко. Вони також попросили дослідити ще одне відео.

Повідомляється, що наступне судове засідання у справі призначене на 18 червня о 10:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, за словами доньки загиблої Софії Особої, маніпулює своїм станом здоров’я, щоб затягнути судовий процес.

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У жовтні адвокати підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка просили суд відпустити його під домашній арешт, однак судді залишили хлопця під вартою.

Зауважимо, Фаріон померла в лікарні 19 липня 2024 року після того, як у неї вистрелив невідомий.